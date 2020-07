https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay dos ideas arriba de la mesa: seis meses por un lado; año y medio, por el otro. Unión ya realizó la última oferta y se cree que el jugador le dará el sí a Spahn en las próximas horas.

Hay optimismo por el zaguero y capitán ¿Unión se lo asegura a Bottinelli en el Hot Sale?

En alguno de los tres días de “Hot Sale” en Argentina, se supone que Unión terminará de asegurar la continuidad del hombre que tomó la voz cantante adentro del vestuario y de cara al plantel: el experimentado zaguero Jonathan Bottinelli. Para el “Vasco”, esa zona de la cancha —que conoce a la perfección— es clave: quiere a “Botti” y un refuerzo más que sea zurdo también. Si algo sobra en esta negocación es optimismo de parte de los dirigentes.



Como se sabe, en la post pandemia, los campeonatos volverán a jugarse de enero a diciembre. Claro que antes habrá que completar este ciclo, que en un primer momento estaba programado desde el 27 de septiembre al 22 de diciembre, aunque ahora está en suspenso por la realidad sanitaria de la Argentina en esta pandemia.



Ante estas dos realidades, el mismo Bottinelli tiene arriba de la mesa los números a los cuales puede estirarse Unión; es decir, dos chances: firmar por seis meses, con una oferta; o bien quedarse dieciocho meses con otro tipo de números a cambio de mayor continuidad.



Como lo reconoció el propio presidente de Unión, el contrato del zaguero es un tanto particular, ya que —por ejemplo— tiene premios especiales ante determinadas circunstancias, entre otras por la cantidad de partidos que juega en la temporada.



Si bien el nuevo entrenador, con el paso del tiempo, apuntará a construir otro sistema defensivo (se habló de línea de 3 o línea de 5 en Modo “Vasco”), en esta primera parte de su ciclo, buscará certezas: que Bottinelli guíe a los más chicos, por caso Franco Calderón, Blasi, Godoy o el mismo Gerometta. Es ahí, en ese tipo de análisis, que se busca la continuidad del marcador central ex Arsenal, River y San Lorenzo.

Castet, el “3” del ascenso



Facundo Castet, lateral izquierdo surgido futbolísticamente en Sarmiento de Junín, a quien conoce muy bien el preparador físico de Azconzábal (hay que recordar que Jorge Funes estuvo muchos años en Sarmiento), es uno de los nombres del ascenso que “suena” en Unión.



Hace algunos años, Sarmiento vendió el 50% de los derechos económicos a un grupo empresario en 50.000 dólares. En la misma operación, se acordó que “la otra mitad no puede venderse por menos de 200.000 dólares”.



En una entrevista con Radio Sol 91.5, el lateral izquierdo se refirió a esta posibilidad de jugar en Unión. “El otro día hablé con mi representante (José Scozzari) y me dijo que mi nombre estaba sonando en Unión. Eso me puso muy contento, pero a la vez me dijo que esté tranquilo que él se iba a encargar del tema y estamos esperando alguna propuesta”, comenzó diciendo.



“Mi representante me dijo que se comunicaron desde el club (Unión), pero la verdad es que no sé con quién habló”, agregó el actual “3” de Sarmiento de Junín en el ascenso.



“Primero trato de enfocarme en la marca y después si se puede pasar al ataque mejor. Me gusta dejar todo adentro de la cancha, soy de correr y meter y si el técnico me pide que pase al ataque lo hago porque me gusta hacerlo”, aportó.