Burián: "Que el hincha se quede tranquilo porque jugaré un año más en Colón"

Lunes 27.07.2020

El experimentado arquero sabalero confirmó que está esperando que le avisen, desde Santa Fe, de qué manera tiene que viajar a nuestro país. Seguramente deberá hacer un período de cuarentena. Dijo que con Vignatti hace mucho que no habla pero que se lleva bien.

Leonardo Burián confirmó que está esperando el momento que le indiquen para viajar a Santa Fe y retomar el trabajo en Colón, alejando de esa forma la posibilidad de irse del club, tal como se deslizó a manera de rumor.



El arquero está en Uruguay y desde allí hizo declaraciones al colega Juan Ignacio Molina, por radio Sol. Tas comentar que “acá en Uruguay, la gente toma mucha conciencia y estamos llevando bastante bien el tema de la pandemia”, dijo que “no he hablado con nadie para manifestarle alguna intención de dejar el club, no es cierto que yo le haya dicho a alguien que no iba a volver a Colón. Esto termina confundiendo. Me queda un año de contrato y lo cumpliré”.



Respecto de una versión que dio cuenta de un supuesto interés de Nacional de Montevideo, dijo que “no tuve contactos con Nacional, en forma directa nadie habló conmigo. Fueron rumores, los mismos que se generaron en Santa Fe. El arco de Nacional está bien cubierto y sólo podría darse si el arquero que actualmente está, se va. Pero no hubo nada, sólo rumores sin asidero”, dijo el experimentado arquero sabalero.



En cuanto al cambio que ha tenido el equipo en el último partido, antes de la suspensión del fútbol, frente a Rosario Central, dijo que “Eduardo (por Domínguez) nos conoce, el partido contra Central nos abre una expectativa buena de cara al futuro. Lo positivo, es que agarramos rápida la idea de Domínguez, por más que lo conocemos muy bien. Siempre un cambio de técnico genera un cambio interno. Hay chances de revancha y tenemos una espina clavada que esperemos que podamos sacarnos todos”, señaló, agregando que “como profesional trabaja muy bien, se preocupa por sus jugadores. El hizo una muy buena campaña en Colón, se bajó un poco el nivel en la parte final de su anterior paso por el club, pero eso también fue por culpa nuestra. En lo humano, es excepcional, tiene contacto directo con nosotros, se interesa por la familia, es una persona que respeto mucho”.



Luego indicó que “hace diez días me llamó para ver cómo andaba. Me preguntó: ‘¿Qué pasa con vos, Leo, que me llamaron varios conocidos de Santa Fe y quiero saber si te voy a contar?’. Nos reimos juntos, pero le dije que no se hiciera problemas, que voy a volver y jugaré el año que me queda de contrato”.



Tras ratificar esta decisión, dijo que “estoy esperando una confirmación de fecha para saber cuándo puedo volver y seguramente tendré que hacer algún trámite para entrar al país y a la provincia”.



Consultado sobre la final del 9 de noviembre en La Nueva Olla ante Independiente del Valle, dijo que “no volví a ver la final. Me quedó bronca y resignación por haber quedado tan cerca, en ese partido, de algo tan importante. Me da rabia y me va a remover cosas que no son lindas. Alguna vez volveré a verlo, seguramente. Pero por ahora es muy pronto y doloroso”.



También se refirió a la relación con los otros arqueros: “Con Nacho Chicco tenemos una muy buena relación, al igual que con Haas. Cuando uno es grande y se entrena a la par de alguien que es mucho más chico, es bueno para los dos. El arquero necesita un entrenamiento distinto al del resto de los jugadores y sobre todo necesita jugar, creo que estos chicos tienen un gran futuro”.



Coincidió con lo que expresan todos, en cuanto a que va a ser complicado el regreso a los entrenamientos y seguramente habrá que prepararse para algunas lesiones. “Por más que uno se haya entrenado por su cuenta, no es lo mismo que hacerlo todos juntos”, señaló.



Por último, habló de la relación con José Vignatti, el presidente sabalero. “Me llevo bien, es una relación profesional, hace mucho que no hablo con él. Más allá de lo que pasó el año pasado, nos sentamos a charlar y como no fue un problema grave, lo arreglamos y nos llevamos bien”, dijo Burián, refiriéndose a aquellos rumores que en 2019 pusieron en duda su continuidad.



Agregó que “ser el capitán o el referente permite que el diálogo con los dirigentes sea un poco más cotidiano, yo no soy de hablar mucho con los dirigentes, salvo que necesite algo. No me afecta que no tenga mucho contacto con el presidente”, concluyó el arquero rojinegro.

¿Interesa o no Fernando Zuqui?

En los últimos días se había mencionado la posibilidad de que Fernando Zuqui siga jugando en Colón, pese a la situación que se planteó con Estudiantes de La Plata por su pase. Estudiantes le reclamó a Colón que lo compre y Colón replicó que no había cumplido la cantidad de partidos estipulado en el contrato cuando se hizo el préstamo. Luego se mencionó un supuesto interés del club por mantener al volante, pero las informaciones que provienen de Mendoza dan cuenta de un acercamiento concreto para que regrese finalmente a Godoy Cruz. Por lo que pudo averiguar El Litoral, es casi imposible que Colón haga alguna gestión para mantenerlo. El jugador terminó su contrato, recibió el pago de lo que se le adeudaba y quedó completamente desvinculado del club. Hasta ahora, Godoy Cruz apostó a jugadores del ascenso: contrató a Renzo Tesuri, delantero de Ferro; Gonzalo Goñi, defensor de Estudiantes de Caseros y Alan Cantero, volante que proviene de Peñarol de San Juan.