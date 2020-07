Zulma Lobato fue brutalmente golpeada durante un asalto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mediática fue asaltada por delincuentes cerca de su casa de Vicente López y quedó en la calle semidesnuda.

Zulma Lobato fue víctima de un violento robo durante la noche del domingo cerca de su casa en Vicente López provincia de Buenos Aires. La mediática fue golpeada bruscamente y le robaron dinero correspondiente a su pensión.

El episodio fue confirmado por su manager, Lautaro Reyes, que publicó un furioso mensaje en Twitter y compartió las imágenes de Zulma luego del robo, cuando fue atendida por el SAME en las calles Vélez Sarsfield y Baigorria, cerca de la estación de Munro.

“Molieron a palos a Zulma Lobato. Le partieron la cabeza y los delincuentes le robaron sus pertenencias y $ 15.000 de su pensión. Basta de lastimar y robar a los gerontes”, escribió en la noche del domingo.

Y luego, agregó: “Indignado. Así dejaron a Zulma Lobato. Hijos de remil puta. Encima de robarla, la lastiman y la dejan casi desnuda. Zulma no jode a nadie, vive en su mundo. ¿Por qué tanta maldad? Basta de aprovecharse de la vulnerabilidad de los grandes. Mierdas”.

INDIGNADO.

Así dejaron a ZULMA LOBATO.

Hijos de remil puta.

Encima de robarla, la lastiman y la dejan casi desnuda.

Zulma no jode a nadie,vive en su mundo.

Porque tanta maldad?

Basta de aprovecharse de la vulnerabilidad de los grandes.mierdas!!! pic.twitter.com/ly9cVAZmH0 — Lautaro Reyes (@ReyesLautaroMdq) July 27, 2020

“Eran dos ladrones y ella forcejeó y la arrastraron para el lado de las vías y le rasgaron las ropas y así quedó, pobrecita. El móvil policial la llevó hasta el hospital de Vicente López, le hicieron curaciones, tomografía computada. Ahora está en la casa, muy dolorida, descansando”, expresó Reyes en diálogo con TN.

Zulma sufrió otro episodio de robo en la calle a fines de marzo cuando se dirigía hacia un supermercado cercano a su vivienda y le sacaron el celular, la tarjeta de crédito y el DNI.

Reyes, que además de ser el representante de la mediática es íntimo amigo de ella, explicó en ese momento que se encuentra muy afectada por el coronavirus: “Estaba hablando todos los días con ella por el tema del coronavirus, es persona de riesgo, entonces yo la entretenía, le daba indicaciones. Cuando me dijo que le robaron me llamó desde el fijo y le dije que le empezaría a llamar yo para que ella no gastara”.