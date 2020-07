https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.07.2020 - Última actualización - 16:35

16:33

El 76% de las empresas consultadas accedió al programa ATP.

Acumula un retroceso del 13,8% en el primer semestre La producción industrial en la región cayó 22,4% en el segundo trimestre El 76% de las empresas consultadas accedió al programa ATP. El 76% de las empresas consultadas accedió al programa ATP.

La producción industrial en el centro y norte de la provincia retrocedió en el segundo trimestre el 22,4% y acumula una caída del 13,8% en el primer semestre de 2020 como consecuencia de la pandemia de covid-19, lo que hizo que la utilización de la capacidad instalada sea del 43,3%, un registro mínimo histórico, siendo los sectores metalúrgicos, autopartistas, de bienes de capital, caucho y plástico los de mayor capacidad ociosa.



El derrumbe del sector en la primera mitad del presente año, tal como lo recuerda el Informe de Actividad Regional, se da tras dos años de retracción de la actividad fabril del 3,9% en 2018 y el 4,5% en 2019.



“Luego de nueve trimestres consecutivos de crisis el nivel actual de actividad de la industria regional se ubica 30% por debajo respecto del año 2015”, pone en contexto el informe, al tiempo que indica que el nivel de empleo entre las industrias relevadas “evidenció un deterioro del 2,1% en relación al mismo trimestre del año anterior”, lo que revela “un especial esfuerzo empresarial por el sostenimiento de los puestos de trabajo en un contexto de severas restricciones y fuerte caída de la demanda y la producción”.



En sentido, el informe revela que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) alcanzó al 76% de las empresas del centro-norte de la provincias consultadas, representando un paliativo tras el derrumbe de la actividad y la facturación.



Respecto a la situación actual del sector, indica que “tras la paulatina rehabilitación de actividades, y en el actual contexto de distanciamiento social, en la primera quincena de julio de 2020 el 45% de las industrias consultadas manifestó encontrarse aun parcialmente operativa.



“En el segundo trimestre de 2020 una porción mayoritaria de las empresas (69%) manifestó haber enfrentado una disminución del su producción. Esta amplia franja de industrias revela la generalización sectorial del panorama recesivo. Únicamente ciertos rubros de la industria alimenticia y química surgen como las menos impactadas por el combate al coronavirus”, dice el informe.



En este sentido, el informe revela que la evaluación de pedidos de producción es consideraba “baja” por dos terceras partes de las industrias de la región, mientras que solo un 16% del total empresas considera adecuada su nivel de demanda de productos.



Respecto a los niveles de factura de las empresas relevadas, en el segundo trimestre de 2020 se manifestó una profunda caída. “En términos nominales crecieron solamente 13,2% interanual, lo que refleja una fuerte caída en términos reales de los niveles de producción y comercialización”.



Esta situación, dicen los industriales, “agudizó las dificultades financieras de las empresas. En el segundo trimestre de 2020 el 45% de las industrias enfrentó mayores problemas en su cadena de pagos que derivaron en crecientes índices de endeudamiento. En tal sentido, el 61% de las fábricas accedió a la línea de crédito al 24% impulsada por el Gobierno Nacional”.



Moderado optimismo



Según revela el informe, el 46% de las industrias de la región avizora mayores niveles de producción para el segundo semestre de 2020, “doblegando al segmento con pronósticos negativos”. Sin embargo, solo el 17% de las empresas considera potencialmente factible incrementar sus actuales niveles de empleo de recursos humanos mientras que mayores inversiones son previstas por el 39% de las consultadas. “Más del 80% de las empresas considera que tras una eventual finalización del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la reactivación de su actividad podría darse hasta en 90 días. En tal posible escenario, entre las dificultades avizoradas por las industrias se destacan: escasa demanda de sus productos, elevada presión impositiva, menor disponibilidad de financiamiento y los mayores costos de producción”, dice el informe.



Empleo en caída



De acuerdo al informe, el nivel total de empleo privado en el Gran Santa Fe muestra desde abril de 2019 y hasta el presente un paulatino retroceso interanual. “En mayo de 2020, entre empresas de 5 y más trabajadores, se observó una nueva caída de -3,3% en relación al mismo mes del año anterior. En ese período las compañías de hasta 200 trabajadores quienes enfrentan las mayores pérdidas de empleo”, dice.



“En el primer trimestre de 2020 la caída de empleo resulto generalizada. La actividad de la construcción fue la más perjudicada al retroceder 18,5% interanual. La rama transporte, almacenaje y comunicaciones observó un descenso de 5,2%, la industria manufacturera 2,2%, y comercio, restaurant y hoteles se contrajo 1,2% interanual”.



Finamente indica que la crisis causada por la pandemia “impacta de forma directa en las decisiones empresarias de contratación de personal. Por caso, en abril y mayo las firmas con altas de personal mostraron valores mínimos históricos, representando solo el 2% del total. En mayo se encontraba en plena vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio declarado en el marco de la pandemia del COVID 19, ya se había autorizado la reapertura de algunas actividades además de las declaradas esenciales”.



Alberto en la CTA



El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes, al encabezar el plenario de la CTA, que así como se unió el arco político del peronismo, le “encantaría lograr la unidad de los que trabajan” porque eso los haría “más fuertes” y remarcó que los sindicalistas tienen que ser “protagonistas centrales” del debate acerca del país que hay que construir.



“Un Estado inteligente no es un estado chiquito. Es un estado del que no se rían los poderosos. Es un estado que preserve la igualdad e intervenga para eso, para que nadie se abuse del otro”, consideró el primer mandatario.



“Todo esto son temas que tenemos que abordar para adelante y pensar juntos. Ustedes tienen que ser protagonistas centrales de este debate”, manifestó.



“Nos quieren hacer creer que porque Alberto habló con uno y no con otros, Alberto sabe bien a quiénes representa. Sabe que del otro lado de la pantalla hay gente que quiere construir el mismo país que yo. El primer compromiso es con quienes nos votaron”, explicó.



“Cuando nos convencieron de que no podemos convivir con nuestras diferencias, Macri fue presidente. No nos tenemos que olvidar de los que nos pasó”, expresó, en tanto que pidió: “Que no nos dejen que nos separen y enfrenten”.



“Sepan que acá tienen un compañero que ahora ejerce la presidencia pero sepan siempre que es un compañero de ustedes. Tenemos que poner de pie a la Argentina otra vez”, subrayó.