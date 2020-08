https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El humo no cesa frente a Rosario

Más implicados, Javkin querellante y el Concejo con sesión en las islas

Pese a las medidas judiciales interpuestas y a las denuncias públicas por parte del municipio de Rosario y diferentes ONG, las quemas en las islas entrerrianas no encuentran límites y siguen sometiendo a la región a un intenso smog contaminante.

Ignacio Pellizzón

La intensa humareda que viene padeciendo Rosario y sus alrededores está alcanzando niveles surrealistas. Las intensas llamas que queman pastizales sobre el delta del río Paraná, en las islas entrerrianas, generaron un smog tan profundo que este lunes se sintió hasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los 10 millones de pesos diarios que, tanto la provincia de Santa Fe como el gobierno nacional, están invirtiendo en mitigar los focos ígneos con aviones hidrantes y brigadistas, no son suficientes para apaciguar las malas intenciones de proseguir en la quema incesante de terrenos ganaderos.

En los últimos cuatro meses, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció públicamente la quema irresponsable de pastizales que están afectando la salud respiratoria de los rosarinos “con una contaminación hasta cinco puntos por encima de lo permitido”, según señaló el informe medioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

También Javkin tomó la decisión de realizar una denuncia penal contra los propietarios de los terrenos que se vienen incendiando. En los últimos dos meses, amplió la denuncia en dos oportunidades, incorporando cada vez más información al respecto.

Hasta hace una semana, el Juzgado Federal de Paraná tenía como imputados en la causa “incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves” a Rufino Pablo Baggio; Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto; y José María Vicenti.

Pero este lunes se conocieron más implicados. Según aseguró el diario El Argentino de Gualeguaychú, se suman los entrerrianos María Isabel Meichtry, de Villa Elisa; María Cristina Castiglione y Aníbal Baggio, de Gualeguaychú; Ariel Stuker de La Criolla; Amelia Barinoteo, de Victoria; y José Orlandi, de Nogoyá; los rosarinos: Federico Facundo Müller; Mauricio Sobrido; David Sobrido; Carlos Alberto Sidoti; Jorge Casals y Daniel Corvalán. Los siguen Hipólito Maceratesi y Diego Cuello & Stumpo & Crosetti, de la ciudad de Santa Fe; Agustín Corbellini Guilder, de Puerto General San Martín; y el Establecimiento El Barrancoso, de General Lagos. Por último, figuran Víctor Jarmolinski; Sofía Parera; y Ganadera Copra S.A. de la Capital Federal.

Hasta el pasado viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó medidas cautelares sobre las quemas de pastizales que se vienen realizando en las islas. La resolución ordena a la ciudad de Victoria y a la provincia de Entre Ríos parar con los incendios por los próximos seis meses. Pero, en la tarde del domingo los incendios volvieron a desafiar todas las medidas interpuestas y volvieron a asfixiar a la ciudad con smog.

En busca de la solución definitiva

Frente a la presunta inacción de la justicia federal entrerriana, Javkin, en representación del Estado municipal, amplió la denuncia contra los posibles responsables de las quemas intencionales de pastizales en el Alto Delta del Paraná, y solicitó ser parte querellante.

Tras dos jornadas de intensos incendios durante el fin de semana, el municipio decidió sumar a las acciones judiciales iniciadas el pasado 3 de marzo (ampliadas también el 5 de marzo y 20 de mayo), los hechos ocurridos durante el sábado 25 y domingo 26 de julio, y aportó nuevas pruebas documentales e informativas consistentes en la identificación mediante fotografías satelitales de los nuevos focos.

En este ampliación de la denuncia, “el intendente solicita al Senasa, al INTA, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Gobierno de la provincia de Entre Ríos (a través de su Secretaría de Medio Ambiente) que actúen de oficio para aportar, según sea pertinente en cada caso, información de cualquier tipo que pueda ser de interés en la investigación para identificar a los responsables de las quemas que continúan generando daños irreparables en los humedales y afectando gravemente tanto a Rosario como a localidades vecinas con grandes cantidades de humo”, informaron a Mirador Provincial desde el Palacio de los Leones.

Además, se mediaron las acciones correspondientes para solicitar que el municipio de Rosario sea querellante en la causa, argumentando “legítimo interés” ya que “entre las funciones esenciales que le competen se encuentran las de proteger la salud de la población y el medio ambiente”, agregaron.

El Concejo va a las islas

Para no quedarse de brazos cruzados y con el objetivo de visibilizar la problemática de la quema de pastizales, el Concejo realizará una sesión especial en las islas.

“La semana que viene vamos a hacer una sesión especial en la isla; estamos buscando algunas de las instituciones rosarinas que tengan lugar allá, pero la idea es visibilizar con todas las fuerzas políticas la problemática que tenemos los rosarinos con mayor intensidad desde febrero de este año y que el fin de semana adquirió una dimensión que hasta llegó a Buenos Aires por el viento”, explicó a El Litoral la presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck.

Con relación a las organizaciones ambientalistas y ciudadanos autoconvocados, que llevaron adelante este lunes una manifestación frente al Concejo para reclamar el cese de los incendios, Schmuck afirmó: “Estamos en una situación complicada de curva en ascenso de coronavirus. No aconsejamos ninguna manifestación porque es nuestro deber cuidar a los rosarinos. Nos parece bien y apoyamos cualquier tipo de manifestación que intente visibilizar la cuestión que atravesamos, pero por eso redoblamos la apuesta de que el Concejo sesione en la isla porque allí si podemos garantizar el distanciamiento y los protocolos”, concluyó Schmuck.