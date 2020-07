https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.07.2020

Redujo las comisiones a la mitad La provincia fijó un tope a la comisión que pueden cobrar las apps de delivery y multó a PedidosYa

Este lunes, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, anunció que el gobierno de la provincia fijó un tope del 18% a las comisiones que las aplicaciones (app) de delivery pueden imponer a las empresas gastronómicas, que al día de la fecha oscilan entre 30% y 36%. Asimismo, confirmó que multó a la empresa Pedidos Ya por hacer caso omiso a una gestión de buenos oficios iniciada por dicha repartición en el mes de junio, y resolvió aplicar una penalización de 3 millones de pesos.



Acerca de esta decisión, el funcionario declaró que se trata de “una medida excepcional que decidimos tomar habida cuenta de que la empresa no aceptó ninguna de las instancias de convocatoria a presentación de documentación, ni las sucesivas audiencias que los sectores gastronómicos fueron solicitando durante el año a los fines de llegar a un entendimiento”.



En ese sentido, argumentó que “hemos podido comprobar con documentación de la Administración Provincial de Impuestos y con los contratos suministrados por los comercios gastronómicos que hubo una conducta abusiva. Hubo un incremento desmedido de las comisiones durante el transcurso de la pandemia lo que ha cuadruplicado la facturación de la empresa en pocos meses. Este servicio se ha vuelto esencial en este contexto sanitario”.





Y concluyó: “Por lo tanto, aplicando la Ley de Abastecimiento, que nos permite intervenir en situaciones excepcionales como la que atravesamos, hemos tomado esta decisión, con la intención de generar a partir de aquí un acuerdo que perdure en el tiempo y que no sea solo una cuestión de la coyuntura”.



Por su parte, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, explicó la continuidad de las negociaciones. “El 18% fijado es de carácter provisorio, a la espera de que la empresa aporte la documentación requerida”, indicó la funcionaria.



Y cerró: “La próxima instancia, convocada para el 4 de agosto, es un procedimiento colectivo y voluntario que convocará a las partes para llegar a un acuerdo a partir de la documentación necesaria para cotejar ingresos y costos. Y en el caso que la empresa Pedidos Ya no se presente, continuaremos fijando la comisión máxima”.



Dicho anuncio fue realizado en el marco de una reunión por videoconferencia de la que participaron el director General de Comercio Interior y Servicios, Osvaldo Benítez; el coordinador legal de la Secretaría de Comercio y Servicios, Marcelo Gelcich; y representantes de las cámaras empresariales de Santa Fe, Rafaela y Rosario.