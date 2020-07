Bielsa fue elegido el mejor DT de la segunda división de Inglaterra por sus colegas rivales

Luego de su ascenso a la Premier League con Leeds, el rosarino Marcelo Bielsa fue elegido como el mejor entrenador de la temporada 2019/20 de la Segunda División de Inglaterra, gracias al voto de los técnicos rivales, lo que consideró un gesto "muy valioso".

Fiel a su estilo, Bielsa leyó una extensa carta de más de dos minutos en el que agradeció a todos los implicados en el ascenso del Leeds, que como campeón volverá a la máxima categoría luego de 16 años.

🙌 Marcelo has been crowned the Championship Manager of the Year at this year’s LMA Awards pic.twitter.com/CrgIzta9ur