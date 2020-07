https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

De eso no se habla

Filtrado. La diputada Lucila Lehmann quedó disgustada con la última reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja nacional porque no trataron un problema serio para los productores locales.

La diputada santafesina Lucila Lehmann (Coalición Cívica) se quedó con bronca en la última reunión -virtual- de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja nacional. “Me hubiera gustado se traten algunos de los proyectos por hechos de vandalismo que están afectando a la producción agropecuaria” y sin embargo no pudo encontrar eco en las autoridades del grupo para que sean incluido en los temas del día. “Estos de vandalismo no solamente van en desmedro y daño a los productores, quienes cuentan con el dinero para sobrevivir y para sus próximas cosechas y siembras, sino también un desmedro en contra del Estado, ya que el 70% de la producción que hoy se vandalizó, era dinero que iba para las arcas del Estado”, insistió la “lilita” santafesina. “Que esta Comisión se reúna y no trate la inseguridad ni retenciones, que son temas de gran importancia para el sector agropecuario, no es un buen mensaje para nuestros ciudadanos”, razonó Lehmann. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

