Línea directa

Imposible sacar un turno

GERARDO

“Hace semanas que estoy tratando de obtener un turno en Afip ¡¡y es imposible!! Lo hago con ayuda de familiares, amigos, a toda hora, desde temprano, tarde, etc., etc. En cada ocasión, me sale un cartel en rojo que dice: ‘En este momento no contamos con disponibilidad de turnos en la dependencia. Te pedimos que vuelvas a intentarlo mañana. Nos encontramos en una situación de contingencia, minimizando la concentración de público en las dependencias, en el marco de las medidas dispuestas para disminuir el riesgo de contagio e impedir la propagación del coronavirus. Esperamos sepas disculpar las molestias’. Yo tengo que hacer un trámite urgente y sin la clave fiscal, que quiero tramitar, me es imposible. En realidad tengo que blanquear mi clave fiscal, porque la que tengo no funciona. Intenté hacerlo vía online y tampoco, porque llego a una especie de callejón sin salida, donde me indica que no se puede continuar el trámite. Yo entiendo lo de los cuidados de la pandemia, pero no puede ser que esté todo tan trabado. En las empresas privadas todo el mundo trabaja, si no es forma presencial lo hacen por teletrabajo. Hay formas de darle continuidad a las actividades. Si al menos facilitaran la posibilidad de que se pudiera hacer el trámite vía online... Es increíble que en este país, en que uno quiere hacer todo bien y formalmente, le hagan tan difíciles las cosas. Ya no sé qué hacer para obtener ese turno en Afip. Gracias por el espacio”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Los estatistas sienten el afán del progreso, la simpatía hacia los pobres. Se consumen en un ardiente sentido de lo que está mal y en el impulso hacia las grandes acciones. Cualidades todas que han faltado al liberalismo de las últimas épocas. Pero su ciencia se basa en un profundo malentendido y sus acciones son por lo tanto profundamente destructivas y reaccionarias. Así destrozan los corazones de los hombres, dividen sus mentes y les presentan alternativas imposibles”.

Actividad municipal

SERGIO ROMERO

“Santa Fe, capital de provincia, oscura y sucia. Así estamos. ¿Cuál es el poder de policía del Municipio santafesino sobre las dos empresas de limpieza y que recogen la basura?, ¿cuál es el contralor que la Municipalidad ejerce sobra la tarea que desarrollan las mismas: Cliba y Urbafe? Otra cosa: ¿cuál es el control municipal sobre la tracción a sangre, que nuevamente ha aparecido en la ciudad regando de minibasurales?, ¿cuál es el poder de policía de la Municipalidad de Santa Fe en el contralor de los privados, que recogen la basura de bares, confiterías y restaurantes?, ¿se clasifica dicha basura?, ¿dónde se deposita, se tira?: en cualquier lado. ¿Cuál es el poder de policía sobre los vecinos, para controlar el horario, matutino y vespertino para retirar y sacar los residuos? ¿Qué hacen los inspectores municipales con el vecino que no clasifica entre húmedo y seco?: nada. Una sola cuadrilla municipal en el bacheo, en calle Pedro Vittori, los demás empleados, de brazos cruzados. Sobre reforestación, mejor no hablar porque no hay nada. De iluminación: lo vemos en el diario, en los medios, las continuas quejas que hay. ¿Es un Municipio que está para pagar los sueldos nada más? La campaña del dengue ¿no existe más? La limpieza, aunque sea en una décima proporción de plazas, paseos... Las playas de la ciudad, desde febrero no se han limpiado más... Señores de la Municipalidad: tienen que salir y controlar y hacer todo lo que está pendiente”.

Pérdida de agua

AMÉRICO

“Para Assa: nuevamente la pérdida de agua en plaza Vucetich, esto es General Paz y J. M. Zuviría. Lo arreglaron hace unos días, al poco tiempo, empezó a perder de nuevo: cientos de litros de agua potable a la calle. ¿Quién controla los trabajos de los tercerizados?, ¿qué inspectores de Aguas Santafesinas? Tienen bastante personal, que ganan bien”.

Los docentes y el ejemplo

ANTIGUA LECTORA

“Como docente me siento avergonzada por lo sucedido el Día del Amigo en Rafaela. Se reunieron más de 100 maestras en un salón ¡¡e hicieron caso omiso del momento que estamos viviendo y las normas que rigen!! Pero lo más terrible: que había entre ellas una funcionaria de la docencia. Hizo bien en renunciar a su cargo. Y a las demás docentes les recuerdo que las normas son para cumplirlas ¡y ellas deben dar el ejemplo!”.

Llegan cartas

Pedido solidario

MIGUEL ÁNGEL SERAFINI



Estoy necesitando una medicación que no puedo dejar de tomar. Hace 6 meses que me accidenté, tuve un golpe en el pie derecho y luego vino esto de la cuarentena por la pandemia y no me hice ver por un médico. Resulta que se me produjo una infección en el hueso. Me hicieron una biopsia y el resultado que me dieron es que se trata de una infección crónica. Para tratarla, me dieron una medicación que tengo que tomar 2 veces al día (cada 12 horas) y ese tratamiento me va a llevar 6 meses después me volverá a ver el infectólogo y evaluará. Pero el medicamento se me hace muy difícil de conseguir, tremendamente difícil. Por eso, conociendo la solidaridad de la gente, del santafesino, quisiera saber si alguien me podría ayudar a obtener la respectiva medicación, sean muestras gratis, o lo que fuera, si fuese posible. Reitero: la necesito por 6 meses. De ser así, agradeceré eternamente a quien me tienda su mano.

Realmente, no me quedó otra alternativa que recurrir al diario para acceder al remedio que necesito, sabiendo que mucha gente lo lee y puede querer ayudarme. El medicamento es Bactrim Forte - Sulfametoxazol + Trimetoprima, 800 / 160 mgr. Pongo a disposición las indicaciones del médico, los estudios que me realizaron en el pie, para que se corrobore la necesidad de realizar el tratamiento. Tengo dos teléfonos que me facilitaron para poder comunicarse (tienen WhatsApp): 342 5927-844 y 342 591-9025.

Actualmente, estoy saliendo de una neumonía y soy jubilado con la mínima.

Desde ya, muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.