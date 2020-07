https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.07.2020 - Última actualización - 22:46

22:43

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Horario de trabajo

MARTÍN GÓMEZ

“¿Qué horario, qué trabajos cumplen los municipales? El viernes pasado, una cuadrilla que corta el pasto, en Salvador del Carril y Pedro Vittori, conversando animadamente en la garita del ferrocarril de dicha esquina. Eran las 8.45 hs.; si entran a las 7 de la mañana, ya hacía bastante tiempo que estaban sin trabajar. A las 12 pegan la vuelta. Pero la culpa no es del chancho... ¿Quién debe controlar eso?, ¿quién debe controlar que no les falte nafta, gasoil para las motoguadañas que efectivamente trabajan? ¿Acaso no es de los que están sentados en sus cómodos sillones? Y esto se da en el plan de bacheo, etc., etc.”.

Llegan cartas

“Memorias de Adriano”

IVONNE SCOTA

Ha llegado a mis manos, un admirable libro de autoría de Marguerite Yourcenar, cuya traducción es de nuestro Julio Cortázar, titulado “Memorias de Adriano”. Resulta de gran satisfacción su lectura, por su enorme investigación histórica y la riqueza de nuestro idioma. Todo ello y la comparación con actitudes, problemas y conductas de quienes nos gobiernan hace que haga estas consideraciones.

Paso a transcribir algunos fragmentos del capítulo que se inicia en la Pág. 91. En esas memorias constan las críticas a algunos emperadores que lo antecedieron. “Parte de nuestros males, dialoga Adriano, provienen que hay demasiados desvergonzados ricos o desesperadamente pobres. Hoy en día tiende a establecerse el equilibrio entre los dos extremos: las colosales fortunas de los emperadores y libertos son cosas pasadas, pero el inteligente reajuste económico del mundo está por hacerse. Nuestras tierras se cultivan por azar, tan solo los distritos privilegiados, Egipto, África y otros han sabido crear comunidades campesinas, que conocen a fondo cultivos del trigo y la vid. Italia es una isla y a falta de cosecha propia, depende de los comerciantes en granos para su subsistencia. La única manera de remediar los peligros de esta situación consiste en tratar estos indispensables negociantes como a funcionarios estrechamente vigilados. Se necesitan las leyes más rigurosas para reducir el número de los intermediarios que pululan en nuestras ciudades, raza obscena, pronta a minar cualquier política que no le proporcione ganancias inmediatas. Una distribución juiciosa de los granos del Estado ayuda a contener la escandalosa inflación de los precios de la carestía. Pero yo comerciaba sobre todo con la organización de los productores mismos. Los viñateros galos, los pescadores del Ponto Euxino. Uno de mis días más hermosos fue que convencí a un grupo de marineros del archipiélago que se asociaran, formando una corporación, que trataran directo con los vendedores de las ciudades y jamás me sentí tan útil como príncipe”.

Adriano representa a un gobernante que se preparó para gobernar. Conocía todos los pueblos que formaban el imperio y también sus problemas. Pero lo hizo con honestidad y justicia, como no ignoraba la enorme corrupción de algunos que lo precedieron, hacía oír sus críticas y censuras. Amó su inmenso imperio y sirvió a sus pueblos desde el año 117 hasta el 138. Honró las palabras libertad y república y decía complacer que la inscripción en las monedas de oro del reino, humanidad, libertad y felicidad no hubieran sido todavía devaluadas.

Creo que es útil conocer a quienes gobernaron con honestidad y cómo ello, trasunta en los pueblos. Leyendo historia, se aprende mucho, y conociendo a Adriano tal vez algunos imiten sus valores.