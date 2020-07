Por ahora, retenerlo y disfrutarlo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.07.2020 - Última actualización - 4:56

El volante es la joyita de la cantera del club de barrio Alberdi. Hoy es seguido de cerca por varios clubes, pero desde Alberdi desean que se quede por un tiempo más.

Gentileza La Opinión

Es una de las esperanzas de Atlético de Rafaela. El jugador del que se habla desde hace un par de años, al cual le quieren comenzar a dar minutos con el plantel profesional, una vez que se pueda retornar a los entrenamientos debido a la pandemia.

Aquellos que tuvieron la posibilidad de presenciar los partidos de inferiores de AFA sostienen que su paso por el fútbol argentino no será muy prolongado. Por su capacidad de desequilibrio individual, por su cambio de ritmo, por su llegada al gol, porque en el mano a mano generalmente gana. Por lo que demostró con la selección Argentina Sub 15. Por todo eso, Alex Luna promete y mucho. Y ya hay varios clubes que lo siguen con mucha atención.

En los últimos días hubo un “contacto” con Vélez. El elenco de Liniers consultó a dirigentes de la “Crema” sobre Luna, y ahora, serían más de cinco los clubes interesados por el rafaelino.

Con escuelita en 9 de Julio de Rafaela, llegó con 8 años a la “Crema” y en marzo último cumplió los 16. Desde Alberdi, la intención es hacerle contrato, el cual por el momento no se pudo hacer realidad.

“Que me busquen todos esos clubes que se dicen me da mucha felicidad, por el interés de estos equipos tan grandes, me pone muy contento”, contó el volante.

Más allá del real interés del “Fortín”, y de Newell’s, a comienzo de año y ahora nuevamente, durante este fin de semana se han nombrado otros clubes de Primera División.

Con respecto a la posibilidad de emigrar de Rafaela, Alex apuntó: “Hasta lo que sé, me comentaron que Vélez estaba interesado, lo que me pone contento, pero estoy tranquilo, esperando que se pueda dar algo de todo lo que se habla, que venga lo mejor”.

En declaraciones a “El grito Velezano”, medios partidario del elenco de Liniers, Luna fue muy claro y directo: “Llegar a Vélez sería un salto para mí carrera y lo quiero dar. Quiero jugar en Vélez, quiero cambiar de aire y tener la competencia de jugar en Primera. Vélez me va a hacer explotar y abrirá muchas más puertas más adelante”.

En lo referido a las “negociaciones”, admitió: “Vélez preguntó acá en Atlético de Rafaela, es lo único que sé. Es un algo que va de club a club”. También se refirió al interés que había existido por parte de Newell’s en enero pasado. “Estuve cerca de ir, pero hubo un problema con el club que no me quiso dejar ir por el tema plata que pidió Atlético”.

Sobre su intención de poder llegar a Vélez, el rafaelino contó: “Si no se da voy a apostar por estar acá. En Atlético de Rafaela arrancaré con la primera hasta que venga algo mejor, pero yo me quiero ir y dar el paso importante de ir a Vélez”.

Al momento de contar sobre sus días ante esta pandemia, el juvenil indicó: “Voy al gimnasio y entreno en doble turno. A la mañana musculación y a la tarde pelota. Extraño el fútbol pero entrenando se me va la ansiedad. Me sigo preparando, esperando lo mejor para mí”.

A la hora de buscar un “referente” futbolístico, Luna contó: “Me gusta mucho el juego de Ricardo Centurión, tengo su estilo. Como juega con la pelota, los firuletes y demás. Me gusta que me peguen”. Y sobre su posición en la cancha confesó: “Hasta el año pasado jugábamos con un interno, pero a mí me gusta jugar más de enlace, por el medio. Te llega más la pelota. De volante por izquierda estás lejos del juego cuando la pelota va por la derecha”.