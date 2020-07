https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.07.2020

Torneo Regional Amateur Plantean que en octubre podría volver

En la medida que empieza a hablarse de la posibilidad de retomar los entrenamientos en las categorías profesionales del fútbol argentino, crece también la expectativa sobre lo que pueda suceder con el torneo Regional Amateur. Recordemos que el certamen, que otorga cuatro ascensos al Federal A 2021, se suspendió el 15 de marzo y que la Liga Rafaelina tenía en ese momento 3 equipos en competencia: Ben Hur, 9 de Julio y Brown.

De acuerdo a lo publicado por el sitio ascensodelinterior.com.ar, se pudo acceder a un cronograma de puntos que se barajan pensando en la posibilidad que el Torneo Regional 2020 pueda resolverse en la cancha.

Diversas fuentes del Consejo Federal le confirmaron a dicho medio que la intención sigue siendo disputar la competencia siempre y cuando la situación sanitaria lo permita a nivel nacional, pero que, al igual que sucede con el resto de las categorías de nuestro fútbol, dependerá de los lineamientos que tome el Gobierno Nacional y la evolución de la pandemia.

El “escenario ideal” que se maneja para la categoría habla de un posible retorno de los entrenamientos en las últimas semanas de Agosto, pero esto dependerá del cumplimiento efectivo de los puntos.

Para la competencia, como es de público conocimiento, las recomendaciones médicas hablan de entre 45 y 60 días de duración en la readaptación antes de la actividad oficial, por eso las cuentas son fáciles: si los entrenamientos pueden volver en el tiempo mencionado, el Regional podría jugarse a mediados de octubre.

A continuación compartimos paso por paso los diferentes puntos:

1) Que el Ministerio de Salud en conjunto con el Gobierno Nacional aprueben el protocolo elaborado por AFA.

2) Una vez que suceda el paso 1, AFA le enviará el protocolo al Consejo Federal quien hará diferentes adecuaciones referidas al presente de los clubes y ligas del interior.

3) Cuando el CF lo haya elaborado, el mismo será enviado a las ligas/clubes para que evalúen su aplicación o adaptación local en conjunto con las autoridades municipales y provinciales. Si para ese momento, la situación del Coronavirus en nuestro país se encuentra en mejoría y AFA con el Gobierno lo autorizan, se podría retornar a los entrenamientos.

4) Con la evolución de las prácticas, llegaría el momento de analizar la realización de la competencia.

5) Posteriormente, si se puede jugar, se haría la consulta con los clubes para conocer si disputarán o no la competencia. Recordamos que no es obligatorio participar y que no habrá sanciones en caso de desertar.

6) El último y final paso en caso que el escenario sanitario así lo permita, será (una vez confirmados la cantidad y quiénes son los clubes participantes) elaborar el formato de competencia y fijar una fecha de inicio.

Recordemos que el campeonato se interrumpió con 98 equipos en carrera, pero -en caso de reanudarse- difícilmente todos vuelvan a participar.