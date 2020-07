Ruben se aleja de Rosario Central

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero de Rosario Central Marco Ruben, que finalizó su contrato el 30 de junio último y aún no definió si continuará con su carrera profesional, liberó al club para contratar a otro atacante mientras evalúa su decisión.

El delantero de Rosario Central Marco Ruben, que finalizó su contrato el 30 de junio último y aún no definió si continuará con su carrera profesional, liberó al club para contratar a otro atacante mientras evalúa su decisión.

Así lo informó su representante, Andrés Miranda, quien fue consultado sobre la idea de los dirigentes “canallas” de pedirle un plazo de unos 15 días para que Ruben conteste si continuará en el club, y declaró: “No, ya los liberamos, si después Marco decide seguir y ellos aceptan, buenísimo”.

Ruben, de 33 años, oriundo de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, decidió esperar la vuelta del fútbol para definir si continuará su carrera profesional o se retira.

“Marco no especula. Él es blanco o negro. Acá no se trata de un peso más o menos sino de una decisión muy personal sobre si sigue con su carrera o no porque este parate lo afectó. Tampoco hay una especulación con otras ofertas”, señaló Miranda.

Por su parte, el secretario “canalla”, Guillermo Hanono, reconoció que esperan la decisión de Ruben porque “si él no sigue vamos a tener que destinar una parte del presupuesto a buscar otro delantero”.

Paralelamente, el DT del equipo, Cristian “Kily” González, lo instó en las últimas horas a definir su situación: “Necesito que tome una decisión y quiero que Marco esté”.