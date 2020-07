https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Negó recibir ofertas de Boca Para Foyth no es tiempo de volver

El defensor del Tottenham de Inglaterra Juan Foyth negó haber sido contactado por Boca para sumarse al equipo del entrenador Miguel Ángel Russo y descartó regresar al fútbol argentino en este mercado de pases.

“No sé con mis representantes, pero conmigo no se comunicó nadie de Boca. Igualmente no creo que sea el momento de volver a Argentina, quiero afianzarme en Europa”, señaló Foyth en diálogo con la señal de cable TyC Sports tras los rumores que indicaban un presunto interés del “Xeneize”.

“Cuando era chiquito era de Boca, pero una vez que llegué a Estudiantes me enamoré del club. Ahora soy de Estudiantes y no lo cambio por nada. Gio Lo Celso me jode diciendo que soy de Boca”, añadió.

El ex marcador central del “Pincha” perdió terreno en el conjunto inglés tras la llegada del director técnico José Mourinho y luego de su rotura de ligamentos, pero no ve con buenos ojos volver al país en el corto plazo.

“Mi posición natural es la de defensor central. Obviamente siento que puede rendir más ahí porque es donde más jugué, pero lo importante es jugar y si te dan continuidad en el lateral derecho la tenés que aprovechar como si fuera de central”, dijo respecto a su rol dentro del campo de juego.

En cuanto a la Selección argentina, manifestó: “Creo que ahora Scaloni me considera más un lateral. Cuando me toca jugar o entrenar en ese puesto, trato de adquirir todos los conceptos que puedo para agarrarlos lo más rápido posible”.