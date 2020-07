https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.07.2020 - Última actualización - 8:17

8:15

El segunda línea argentino ya se encuentra en Francia realizando la pretemporada con el Bordeaux. Desde allí, a través de FM Milenium 106.7, brindó detalles de la decisón que tomó, las expectativas para afrontar el rugby galo y sus deseos de seguir siendo parte de Los Pumas.

Guido Petti "Me quedará la espina de no haber salido campeón en el Súper Rugby" El segunda línea argentino ya se encuentra en Francia realizando la pretemporada con el Bordeaux. Desde allí, a través de FM Milenium 106.7, brindó detalles de la decisón que tomó, las expectativas para afrontar el rugby galo y sus deseos de seguir siendo parte de Los Pumas. El segunda línea argentino ya se encuentra en Francia realizando la pretemporada con el Bordeaux. Desde allí, a través de FM Milenium 106.7, brindó detalles de la decisón que tomó, las expectativas para afrontar el rugby galo y sus deseos de seguir siendo parte de Los Pumas.

Guido Petti habló en Milenium Sports por FM Milenium 106.7 sobre su nuevo equipo, Union Bordeaux Bègles. También se refirió a lo que dejó atrás en Jaguares, con un pensamiento muy claro: “Me va a quedar la espina de no haber salido campeón del Super Rugby, creo que a cualquier jugador que haya disputado esa final le va a quedar también la espina de haber jugado un año más completo y de tratar de lograrlo. A quienes les tocó vestir la camiseta de Jaguares en estos últimos cuatro años lo hicieron muy bien y dejaron un legado para los chicos, creo que los valores que transmitimos fueron buenos”.

En otro momento de la charla, el segunda línea comentó con orgullo: “Haber sido parte del primer equipo profesional que se desarrolló en Argentina, haya sido con dificultades o palos en la rueda por así decirlo, fue increíble. Cualquier cosa que vivimos, momentos duros o no, fueron buenos, así que por ese lado rescato todo. Ojalá que puedan conseguir una competencia, que no se termine esto acá y que siga creciendo, porque sino será una lastima verdaderamente”.

Su salida de Argentina

El jugador formado en el San Isidro Club dijo: “No siempre se dan las cosas como uno quiere. Por suerte yo tuve la posibilidad de encontrar un gran club, así que no me puedo quejar para nada. No sé si fue la mejor manera de despedirme pero la verdad es que me siento un privilegiado de dónde estoy de lo que me toca vivir, más que agradecido. Voy a seguir metiéndole para tratar de volver a vestir la camiseta de Los Pumas que claramente siempre es lo más grande que puede tener un jugador de rugby”

La llegada a Bordeaux

Tras recibir la oferta del club francés y planeando su salida de Jaguares, Petti tuvo muchas conversaciones con los entrenadores. “Hablé con Mario (Ledesma), con ‘Corcho’ (Fernández Lobbe), con Nico Fernández Miranda. Siempre pensando en Los Pumas en si podía seguir siendo convocado, acerca de qué era lo mejor para mi, si Francia o Inglaterra. Las opciones que aparecieron no fueron muchas. La situación esta muy complicada acá (Francia) también, creo que Bordeaux fue siempre una gran opción donde Christophe Urios, el entrenador, tiene una relación con Mario y siempre se comunicó y le dijo que acá iba a estar bien, que se preocupaban por los jugadores”.

“Desde que llegué lo que estamos entrenando es todo muy parecido a lo que hacíamos con Jaguares y Los Pumas, se trata de ser corto e intenso, tratar de acostumbrarme un poco al francés, al juego de acá, pero por suerte me estoy adaptando rápido y encontrándole la vuelta a todo porque es muy parecida la manera en la que se manejan acá que a la de allá. Lo que se está tratando de hacer, o por lo menos lo que entendí este mes, es realizar un juego dinámico; obviamente todavía no conozco el Top 14, la velocidad -siempre dicen que es más lento- y demás, pero la verdad que la intensidad de los entrenamientos que se esta manejando y es muy parecida a los que hacíamos en Jaguares”, explicó el más regular de los jugadores argentinos de los últimos años, y agregó: “Cada club tiene un plan de juego diferente y es en eso a lo que me tengo que adaptar, creo que el rugby será un poco diferente. Tampoco conozco mucho cómo se juega la Copa Europea. No creo que el tema nivel esté más alto o más bajo, solamente el juego puede ser diferente, pero ya no hay diferencias en esa relación, en el tema juego”.

En Bordeaux juega, desde hace un tiempo, otro argentino, Santiago Cordero. “Hablé mucho con Santi también para tomar la decisión, él siempre me comunicó buenas cosas tanto del club como de la ciudad. Su mujer y él me ayudaron mucho este primer mes a acostumbrarme. Estoy muy contento con la decisión, la verdad que el equipo me recibió de 10, el club divino, la ciudad muy linda también. Ya estoy con muchas ganas de que empiece el torneo. Nos queda una semana de pretemporada, luego nos dan una semana de vacaciones, donde voy a tratar de relajarme y luego vamos a tener tres amistosos y después ya si arranca el torneo contra Stade Francais”.

Sobre el final, Petti se refirió al idioma: “El francés, leerlo es más fácil que hablarlo y escucharlo también. Nosotros con el español la verdad que tenemos una ventaja. Australianos neocelandeses o fijianos lo tienen más complicado”