Del 30 de julio al 2 de agosto Lollapalooza 2020 será virtual y gratuito

Las ediciones del Lollapalooza que iban a realizarse durante este año fueron reprogramadas por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este lunes el Lollapalooza Chicago 2020 anunció se suma a la nueva modalidad de espectáculos que se realizan de forma virtual.

Sus organizadores decidieron conmemorar el festival de este año con un evento gratuito y por streaming que tendrá lugar en las fechas originales del show con sede en Chicago, del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto.

La transmisión será exclusivamente en vivo en YouTube. El evento de 4 noches incluirá más de 150 actuaciones y apariciones, con sets favoritos de los fanáticos de festivales anteriores, incluidas ediciones internacionales, actuaciones originales de artistas de todo el mundo, sets de archivo clásicos de algunos de los artistas principales más populares del festival y una serie de actuaciones especiales nocturnas.

“Los fanáticos serán transportados virtualmente a los terrenos del festival para experimentar actuaciones épicas pasadas de Lollapalooza de LCD Soundsystem, Metallica, Yeah Yeah Yeahs, Ellie Goulding, Run The Jewels, Lorde, Alabama Shakes, Tove Lo, incluidos los sets históricos de Paul McCartney, Chance The Rapper, OutKast y Arcade Fire, celebrando el décimo aniversario de su álbum del año, The Suburbs, galardonado con un Grammy, y mucho más”, informaron desde la página oficial del evento.

Lolla2020 también presentará actuaciones en vivo de artistas increíbles Alison Wonderland (Live Set), Carnage, HER, Kali Uchis, Kaskade, Louis the Child, NGHTMRE, Pink Sweat $ , SAYMYNAME, Tank and the Bangas, The Neighborhood, Vic Mensa, Yungblud, ZHU y muchos más.

El fundador de Lollapalooza y el líder de Jane’s Addiction, Perry Farrell, organizará conversaciones con amigos icónicos y creadores de gustos, incluidos Lars Ulrich, Chuck D, Matt Pinfield y más. También dirigirá una actuación especial de la Orquesta Kind Heaven con Taylor Hawkins, un tributo a David Bowie con el pianista Mike Garson, la primera reunión de Porno para Pyros en 24 años y algunas otras sorpresas especiales.