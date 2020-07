Investigan misteriosas semillas enviadas por correo desde China a hogares de EEUU

Arizona, Louisiana, Kansas, Ohio, Virginia, Utah y Washington son los primeros estados que han reportado los primeros casos donde se han recibido los misteriosos paquetes, procedentes de China.

Según informó el canal de televisión Fox13, en Salt Lake City, Utah, varias personas reportaron haber recibido paquetes cuyos rótulos afirmaban que contenían joyas. Pero en realidad tenían dentro algo diferente.

Por ejemplo, Lori Cooley recibió un paquete proveniente de China cuya etiqueta decía que contenía aretes: “lo abrí y eran semillas… Obviamente no era joyería”, contó a Fox13.

Kentucky is now the 4th known state to report suspicious packages appearing to originate from China containing seeds. Multiple states have opened investigations. If you receive a suspicious package of seeds that you did not order: pic.twitter.com/kHBwKIT7W5