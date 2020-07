Caso Pinos: el TAS propone audiencia por video conferencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los dos clubes involucrados, Técnico Universitario e Independiente del Valle, tienen hasta el viernes para oponerse a esta modalidad que ofrecen desde Suiza en plena pandemia. Colón expectante.

“Se invita a las Partes a que, el o antes del 31 de julio de 2020, informen a la Secretaría del TAS si están disponibles en la fecha propuesta. En caso de que las Partes guarden silencio dentro del plazo otorgado, dicho silencio se considerará como un acuerdo y la Formación Arbitral confirmará la audiencia en fecha propuesta”. Ese es el texto oficial del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo o Tribunal Arbitral del Deporte, conocido así por las siglas de Tribunal Arbitral du Sport en francés) que partió en las últimas horas desde Lausana, Suiza, a todos los actores involucrados en el llamado “Caso Pinos”. Como es obvio, Colón mira expectante lo que falle el TAS, pensando en su propio reclamo —por ahora en stand by— en Conmebol.



“Nos convocan para el 22 de septiembre 3pm hora de Suiza a una Audiencia a través de video conferencia. Hoy (por ayer) nos notificaron y nadie se opuso”, explicó el Dr. Xavier Freire —cara visitible de Técnico Universitario— a El Litoral desde Ecuador.



Del otro lado y en la otra vereda, el Dr. Andrés Holguín, defensor de Independiente del Valle sólo validó a info del TAS sin mayores comentarios. Por lo que se lee en el escrito, si nadie “rompe el silencio” desde hoy y hasta este viernes, el TAS montará una audiencia “virtual”, utilizando todos los soportes tecnológicos necesarios en medio de la pandemia de Covid-19.



Tanto Técnico Universitario en el TAS de Suiza como Colón en el Comité de Apelaciones de la Conmebol apuntan contra el arquero Jorge Vladimir Pinos y contra su club, Independiente del Valle, ganador de la Copa Sudamericana el año pasado. Eso sí, con figuras distintas: Técnico denuncia “Pase Puente” (por lo que involucra al club Sur y Norte del ascenso de Ecuador) en Suiza y Colón insiste con “Fraude Deportivo” en la sede paraguaya de Luque.



Como si las causas estuvieran conectadas, hay que recordar que la misma Conmebol aceptó un pedido sabalero de “Audiencia de Partes”, antes del esperado “pase a fallo final”. Eso sí, la exigencia de Colón fue que se pueda realizar este tipo de “careo” de manera física en la Conmebol, algo que hoy es imposible de programar en medio de la pandemia y con los aeropuertos cerrados.



Los letrados sabaleros, desde Santa Fe, miran expectantes lo que puede ser este primer fallo del TAS, donde un club ecuatoriano (Técnico) denuncia a los otros dos (IDV y Sur/Norte) y al golero por haber “incumplido las normas y triangulado para concretar un pase puente”. En el combo, de paso, se hace referencia a la falsificación de firmas.

Colón: Magdalena se presentó en IGPJ



Ricardo Luciani, síndico de la actual Comisión Directiva de Colón e integrante de la Agrupación Ricardo Magdalena, expresó por Radio Gol 96.7 —entre otras cosas— que “Nosotros queremos saber qué pasó con las grandes sumas en dólares que percibió Colón en el último tiempo. Desde las ventas de jugadores como Conti y Alario hasta los premios por Sudamericana. Hoy no tengo la información para compartirla con los socios”.



Luego, agregó: “Tampoco tenemos certezas sobre el padrón y sobre la cantidad de gente habilitada para ir a votar. Es otra de las informaciones que necesitamos con urgencia. Yo insisto en pedir esa información porque es lo que me corresponde en mi rol de síndico para con los socios de Colón. No quiero tener en el futuro los problemas que hoy vemos que tienen algunos ex síndicos del club”.



Luego, el mismo Ricardo Luciani agregó: “Pedimos que se fije fecha para las elecciones en diciembre. Nosotros considerábamos que se debían hacer a fin del año pasado pero hubo un acuerdo con Vignatti para aplazarlas pero diciembre es la fecha final”.



Finalmente, el síndico de los socios sabaleros reflexionó: “Colón está mal, y nosotros preocupados, por eso recurrimos a la IGPJ. De los 42 miembros que tiene la CD no sabemos cuántos son los que efectivamente toman decisiones. Colón es muy grande para que lo manejen 5 o 10 personas”.



Al cierre de esta edición, la Agrupación Ricardo Magdalena expresó lo siguiente: “En la mañana del día de la fecha, nos presentamos en las oficinas de Inspección General de Personería Juridica, a los efectos de RATIFICAR la presentación que con fecha 1 de Julio del cte. año hicimos en la dependencia mencionada.(falta de respuestas por parte del Club a nuestros pedidos de información). Seguiremos informando a la espera de una pronta respuesta del organismo citado”.