"Pistolón" y la matanza de chanchos

Una vecina lo denunció por haber intentado robar cinco animales a los que sacrificaron pero no pudieron llevar. Cuando se enteró que lo denunciaron envió un violento mensaje prometiendo venganza.

Matías Exequiel Perezlindo, alias “Pistolón”, volvió a quedar detenido la semana pasada, acusado de faenar cinco lechones, que no se pudo llevar de un criadero de la zona de la costa; y de proferir graves amenazas a sus dueños, cuando se enteró que lo fueron a denunciar. Este lunes, el fiscal Ignacio Lascurain solicitó la prisión preventiva para el reconocido delincuente, la cual fue concedida por el juez Jorge Patrizi.

Si bien el delito imputado el sábado prevé una pena que va de 6 meses a 2 años de prisión, la gravedad de las amenazas, sumado a sus recientes antecedentes condenatorios, llevaron al magistrado a convalidar la acusación fiscal para que continúe privado de la libertad.

Perezlindo venía de firmar un juicio abreviado el 28 de diciembre de 2018, en el que se acumularon nueve hechos delictivos cometidos entre septiembre de 2017 y abril de 2018. En esa oportunidad, el juez Pablo Busaniche lo sentenció a 3 años de prisión -de efectivo cumplimiento-, y como llevaba 8 meses de prisión preventiva, como parte del acuerdo entre fiscalía y defensa se dispuso la libertad bajo alternativas, entre las que contaba la obligación de hacer rehabilitación durante tres meses en la Fundación Renacer.

“Balas a todos”

El 11 de julio último fue nuevamente señalado por vecinos de la zona del terraplén, en San José del Rincón, donde se lo responsabilizaba por haber faenado e intentado llevar cinco lechones, junto a otro sujeto no identificado. Afortunadamente para los damnificados, los sorprendieron cuando estaban a punto de abandonar los corrales y debieron escapar con las manos vacías.

Pero cuando el denunciante estaba en la Comisaría de Distrito 14° formulando la denuncia, ocurrió lo inesperado. Su teléfono comenzó a sonar y al atender, se encontró con una catarata de insultos y amenazas con “Pistolón” Perezlindo como interlocutor.

“A mí no me importa caer en cana, te voy a cagar a tiros tu rancho y no me importa si tenés criaturas, no me importa caer preso, pero yo a la tumba me llevo a uno, les voy a repartir balas a todos”, dijo por el auricular, ignorando que del otro lado, el sumariante que tomaba el reclamo aprovechó la situación para grabar la llamada.

En el hospital

Pasaron varios días hasta que finalmente “Pistolón” fue apresado en San Martín y Pagani, en el hospital de Rincón, donde ingresó por una pelea con otro sujeto y fue reconocido por el personal de guardia. Al ser impuesto de la situación, el fiscal Lascurain ordenó su inmediata detención y su traslado para audiencia imputativa, donde Perezlindo contó con la asistencia del Servicio Público de la Defensa,m a cargo de la Dra. María Soledad Estrada.

Este lunes, el fiscal Lascurain resaltó que las amenazas proferidas son “de un calibre significativo” y que al haberlas realizado en el preciso momento en que la supuesta víctima lo estaba denunciando implica directamente un “entorpecimiento probatorio para la investigación”.

Bolsa de delitos

La primera condena con la que cuenta Perezlindo -que cumplió la mayoría de edad en 2018-, engloba una larga lista de delitos, entre ellos: encubrimiento, robo -dos hechos-, robo en grado de tentativa, daño, privación de la libertad, lesiones leves calificadas por la relación de pareja y en un contexto de violencia de género, amenazas coactivas y portación de arma de fuego de guerra.