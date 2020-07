https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.07.2020 - Última actualización - 13:43

13:42

Conmoción en Berabevú, en el sudoeste de Santa Fe Femicidio de Julieta: piden perpetua para el asesino

El fiscal Matías Merlo, confirmó que pedirá una condena de prisión perpetua para Cristian Romero (28), quien este lunes quedó imputado por el femicidio de Julieta Del Pino, en la localidad santafesina de Berabevú. Además, destacó que existen pruebas suficientes para poder condenarlo e indicó que el presunto autor tuvo una relación previa con la víctima que ya había finalizado, pese a que la madre de la víctima negó púbicamente el vínculo sentimental entre ambos.

En entrevista realizada en la mañana de este martes en Radio Jota FM 98.3, el funcionario destacó que, más allá de las pericias que todavía se están realizando, existen evidencias suficientes para condenar al por ahora único sospechoso detenido. En tal sentido valoró las herramientas investigativas con las que cuenta: las imágenes de las cámaras de seguridad, que Romero llamó al celular de la víctima el mismo día para juntarse con ella y fundamentalmente el hallazgo del cuerpo en la vivienda del imputado.

De esta manera, el fiscal insistió que junto a su par, Susana Pepino, pedirán una condena de prisión perpetua para Romero. En ese sentido explicó que existen una serie de agravantes, uno es la relación no de pareja formal ni de novios, sino los testimonios que acreditan que se vieron en reiteradas oportunidades; que Julieta lo había bloqueado de su celular; y la insistencia del femicida para verla con excusas.

“Esta circunstancia es un agravante, él tenía una relación con esa persona. También hemos agravado la situación con violencia de género lo que significa que es un femicidio en contexto de género, la sometieron y la subordinaron”, advirtió.

Por otra parte, aseguró que según la autopsia, la muerte fue por estrangulamiento y que Julieta sufrió golpes de puños en la cara y en los pechos. A su vez agregó que la chica no presenta heridas de arma de fuego o de arma blanca y que tiene lesiones en sus glúteos producto del arrastre realizado por el femicida para intentar ocultarla. Merlo también aclaró que no hay lesiones que indiquen un posible abuso sexual, aunque de todos modos realizaron un hisopado para culminar descartando la posibilidad.

Para el fiscal, el acusado “tiene que pasar como mínimo 35 años en una unidad de reclusión” y consideró que los agravantes “nos colocan de una pena de 8 a 25 años a una de reclusión perpetua”. En este orden, consultado sobre la posibilidad de la actuación de otra persona en el hecho, respondió: “Por el momento no descartamos ninguna posibilidad, pero todos los elementos nos dicen que habría participado él solo”.

También confirmó que la pareja de Romero está embarazada de dos meses y que la noche que ocurrió el femicidio, la mujer no estuvo en la vivienda: “El imputado fue denunciado en 2018 por amenazas por la propia joven que es actualmente su pareja. La monitoreamos un año y medio con la familia porque ellos volvieron pero no hubo una seguidilla de denuncias y no hay denuncia de Julieta contra él”, cerró.

* Con información de Radio J 98.3 y Venado 24