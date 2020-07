https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.07.2020 - Última actualización - 16:50

16:35

Entre otros puntos, dictaminarán sobre la composición de la Corte Suprema. Entre los integrantes está el abogado de Cristina, Carlos Beraldi.

Mientras el Congreso debate el proyecto Designaron a los juristas para asesorar en la reforma judicial Entre otros puntos, dictaminarán sobre la composición de la Corte Suprema. Entre los integrantes está el abogado de Cristina, Carlos Beraldi. Entre otros puntos, dictaminarán sobre la composición de la Corte Suprema. Entre los integrantes está el abogado de Cristina, Carlos Beraldi.

El Gobierno nacional avanza en la definición del proyecto de reforma judicial que tiene previsto enviar esta semana al Senado, iniciativa que contempla una reestructuración profunda del fuero federal, entre otros puntos para establecer cambios de fondo en la Justicia.



Entre esos avances figura la constitución de la comisión de juristas que asesorará al Gobierno durante al menos dos meses para establecer modificaciones estructurales en el sistema judicial argentino, informaron fuentes judiciales.



El comité de expertos estará compuesto por Carlos Beraldi (abogado de la vicepresidente Cristina Kirchner); Inés Weinberg, titular del Superior Tribunal de Justicia porteño y ex candidata a la Procuración General; Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista; el ex camarista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian e Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense.



También estarán Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza; el especialista en Derecho Penal Enrique Bacigalupo; el constitucionalista Gustavo Ferreyra, la experta en Derecho de Familia Marisa Herrera y Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las Cortes de Tucumán y Tierra del Fuego.



Al frente



El propio presidente Alberto Fernández, quien está al frente del diseño de la reforma, mantuvo contactos en las últimas horas con varios de los postulados para esa comisión.

Una de las conversaciones fue con la jueza Weinberg, que se desarrolló en un tono “cálido y amable” y en la que el primer mandatario le ratificó el ofrecimiento. La comunicación tuvo el dato adicional favorable de que ambos se conocen desde hace bastante tiempo y son profesores de la UBA.



Fernández analiza los cambios proyectados por el Gobierno junto a funcionarios relacionados con el tema, como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.



La propuesta, que llegaría al Senado este miércoles, incluiría esa nómina de juristas de diversas tendencias políticas que se encargará de estudiar las modificaciones estructurales y normativas para los tribunales.



Contenido



De acuerdo con lo trascendido hasta ahora, se duplicarían los juzgados federales a raíz de la nueva composición de lo que se llamaría fuero Federal Penal por el plan de fusión de los tribunales criminales con los penales económicos.



En principio se buscará que pasen sin problemas por el Congreso los puntos menos conflictivos, como esa unión de fueros, por lo que quedaría fuera de este primer debate el tema de una eventual reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Además, con el fin de que esta primera etapa se cumpla rápidamente, el proyecto ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar sus iniciativas, incluyendo a aliados provinciales.



Otro de los puntos que incluirá el proyecto será el impulso para generalizar el sistema acusatorio (a través de los fiscales) y de los juicios por jurados, esquemas que se aplican solo en algunas provincias.



Gil Domínguez, por una Corte de 9



El constitucionalista Andrés Gil Domínguez opinó que la integración de la Corte Suprema de Justicia debería ampliarse a nueve miembros, en lugar de los cinco que la integran actualmente, pero rechazó la idea de que el máximo tribunal del país funcione con una división en salas.



“La Corte debería tener 9 miembros, pero sin dividir en salas, y hay que mejorar su funcionamiento, el acceso de causas y sobre cuáles resuelve”, afirmó Gil Domínguez en diálogo con FM Futurock.



Respecto al funcionamiento del acceso a la Corte, precisó que “le llegan 24.000 causas por año, de las cuales el 85% se vincula con tema de sentencias arbitrarias que no se relacionan directa o indirectamente con la Constitución, y de las cuales rechaza más del 90%”.



En ese sentido, sostuvo que una solución, que ya había sido propuesta por los constitucionalistas Germán Bidart Campos y Jorge Vanossi, “sería crear un tribunal de casación federal para sentencias intermedias, que sí se puede dividir en salas”, con lo cual -agregó- “la Corte Suprema quedaría desahogada”.



>> “A este gobierno no le importa el debate plural”



“No hay ninguna razón institucional seria para aumentar el numero de miembros de la Corte. La UCR no se prestará a eso”.

“La comisión ayudará a entretener el debate público mientras un sector del Gobierno avanza en temas judiciales menos rimbombantes, pero más efectivos a sus propósitos”.

“Si el Gobierno demuestra que quiere debatir y consensuar una verdadera reforma democrática de la Justicia, que por otra parte es muy necesaria, nosotros estaremos para aportar. Si es todo esto una maniobra para avanzar en otro sentido, estaremos enfrente”.

Definiciones de Ernesto Sanz (La Nación).



Algunas claves



- Desde el oficialismo, cerca de Cristina Kirchner, remarcan la necesidad de ampliar la cantidad de ministros de la Corte debido a la gran concentración de poder que existe hoy en día, con sólo cinco miembros.



- Sin embargo, fue el mismo Néstor Kirchner quien decidió reducir el miembros de ministros, dado que Carlos Menem anteriormente había decidido llevarla a nueve miembros. Y cuando se generaron vacantes, el entonces presidente Kirchner decidió no cubrirlas.



- El debate se dará en medio de tensiones por las causas que afronta la vicepresidente Cristina Kirchner, que ya tiene presentados varios recursos extraordinarios sobre los que la Corte actual ha decidido no actuar.