Línea directa

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Si admitimos que el estado físico y moral del hombre, en la vida actual, tiene el apoyo más firme, a saber el continuo progresar y acercarse al sumo bien que se le ha fijado como meta; sin embargo, no puede unir el descontento a las perspectivas de un perdurable cambio de su estado tanto moral como físico. Pues el estado en el que se encuentra ahora, resulta siempre un mal en comparación con el mejor al que se dispone a entrar, y la representación de un progreso indefinido hacia el final equivale con todo a la perspectiva de una serie interminable de males, los cuales no permiten que se produzca el contento”.

Felicitaciones

VICTORIA

“Es para felicitar a Espinillo y a sus vecinos, que de un basural, con muy pocos elementos y mucho trabajo, pudieron transformar a ese sector de Alto Verde en un lugar que parece sacado de una revista de decoración de jardines. Hermosa nota publicada el 24 del corriente, en Pág. 14”.

Reclamo de alumbrado público

VECINA DE CALLE 4 DE ENERO AL 2900

“Mi mensaje es para el intendente, Alumbrado Público, o quien se quiera dignar a responder un reclamo (N° 37039) por falta de luz, desde hace muchos días, en la mitad de cuadra (altura 2951 aproximadamente). La Municipalidad hace caso omiso de reiterados reclamos. Los vecinos estamos desamparados, estafados y sin tener adónde pedir por un derecho tan esencial como es el alumbrado público, doblemente pago a la Municipalidad y a la EPE. En este caso no es una luminaria rota, es un simple cable que seguro está a medio cortar porque al moverlo el viento la luz prende. ¿Tanto cuesta empezar a dar respuesta a la ciudadanía? La ciudad está muy desmejorada en muchos aspectos. Da mucha pena. Muchas gracias al diario”.

Separación de residuos

LILIANA BISA

Leo en el diario del domingo que el 90 % de los hogares ¡no separa los residuos! De acuerdo con lo dispuesto por la Municipalidad por medidas de seguridad todos los residuos debían ir al relleno sanitario. Como que no debían separarse los residuos en húmedos y secos, ya que todos se trasladarían al relleno sanitario (22 de marzo de 2020) cosa que me pareció espantosa, pero acatamos tal como lo dispuso la Municipalidad. ¡Resulta que ahora le echan la culpa al vecino que no separa! ¿Quién los entiende? Por favor pónganse de acuerdo y exijan, entonces, que se vuelva a la normalidad de sacar secos lunes y jueves y húmedos el resto de los días. Pero la Municipalidad fue la que generó esta confusión. Por favor, sean cuidadosos al momento de informar. Es una gran pérdida para los recicladores que toda la basura vaya junta. Muchas gracias por el espacio”.

Llegan cartas

Pandemia: Misericordia. Justicia divina

José Urch



En nuestra época, somos pocos los que nos preocupamos por verificar los hechos en nuestra sociedad.

Hay quienes piensan exageradamente y otros se dejan llevar por la corriente; producto de la prisa, de la tentación de ser primeros con la noticia y los cambios vertiginosos.

Caemos en que juzgamos todo y dictamos sentencia sobre todo.

Somos simplistas, en blanco y negro, de derecha y de izquierda, oficialistas y opositores, quedados y progresistas, trigo y cizaña (Del Evangelio, Mt. 13, 24-43) y más.

Queremos arrancar enseguida el mal, sin tener miedo a la equivocación. No sabemos esperar el final, la separación final que hará solo Dios y no nosotros, en el juicio definitivo.

Es importante en esta pandemia, en cada día y en cada vida personal y comunitaria, descubrir el valor de rectificar, de cambiar el mal por el bien de los otros.



Juzgar con apuro y prematruamente no es una actitud cristiana. “La felicidad caritativa” está en y con Cristo, presente en cada humano, especialmente en los más carenciados o pobres, los preferidos de la buena noticia.