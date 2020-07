"Compro mis herramientas robadas": el insólito cartel que decidió poner el dueño de un taller

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Delincuentes ingresaron al local y se llevaron una serie de herramientas hidráulicas de un valor aproximado de 400 mil pesos.

"Compro mis herramientas robadas", dice un cartel ubicado en Peñaloza y Risso a metros de un taller mecánico que sufrió el robo de algunas de sus herramientas. Cansado de la inseguridad, Adrían Pocovi, su dueño, decidió colocarlo.

"Que venga el que me robó, me pida lo que quiera y me dé las herramientas para volver a trabajar", manifestó en diálogo con El Litoral.

Entre la noche del lunes y madrugada del martes delincuentes arrancaron la reja, ingresaron y se llevaron herramientas hidráulicas de un valor aproximado de 400 mil pesos.

Con evidente fastidio, Adrían tomó la decisión de poner ese cartel porque dice estar "desahuciado". "En realidad, tengo que estar contento porque no lo mataron a mi viejo que vive acá", agregó.

No es la primera vez que le toca una situación como esta. "Una vez lo resolví corriendolo y, por suerte, se le empezaron a caer las cosas, se asustó y tiró todo. No lo agarré porque sino estaría yo preso", relató.