Independiente quiere a Marcone y ofrece jugadores

El “Xeneize” espera recuperar los más de 8 millones de dólares que invirtió en el volante. El “Rojo” buscará incluir en la negociación a Silvio Romero, Sánchez Miño y Cecilio Domínguez.

Iván Marcone perdió terreno con la llegada de Russo y no vería mal dejar Boca. Crédito: Archivo

Iván Marcone, volante de Boca Juniors, es pretendido por Independiente y en las próximas horas habrá una reunión virtual entre los departamentos de fútbol de ambos clubes para empezar una negociación en el marco del actual mercado de pases. La dirigencia roja podría plantear un canje por algunos jugadores mientras que en Boca siguen con la idea de recibir dinero por el mediocampista que le costó cerca de 8 millones y medio de dólares al club de la Ribera.

El entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, habló la semana pasada con Marcone, quien le dijo que veía con buenos ojos el cambio de aire, debido a que es suplente del colombiano Jorman Campuzano en el último campeón de la Superliga. Un tema a resolver será sin dudas el del sueldo del futbolista si se incorpora al ‘Rojo‘, que sería mucho menor que el de ahora, donde es uno de los más altos del plantel “xeneize”.

En ese contexto el club de Avellaneda pondrá en la mesa de negociaciones a Silvio Romero, Juan Sánchez Miño y a Cecilio Domínguez, todos jugadores que tienen conflicto con Independiente por deudas de sueldos, primas y también de transferencias con sus clubes de origen.

Romero, goleador y capitán de Independiente, fue ofrecido por su representante varias veces a Boca, quien desistió de la operación hasta que el delantero no arregle su libertad de acción con el “Rojo”.

En cuanto a Sánchez Miño, todos saben el lazo de amistad que lo une a Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol de Boca, pero —también como en el caso de Romero— solo podría interesar si llega con el pase en su poder.

En cuanto a Cecilio Domínguez hubo sondeos en las últimas horas por parte del entorno del futbolista paraguayo, quien está en litigio con Independiente y se considera libre por falta de pago.

En Boca estudian esa situación, y más si se tiene en cuenta la causa judicial de Sebastián Villa y que este no es el mejor momento de la relación entre el extremo colombiano y los integrantes de la secretaría de fútbol boquense.

Del lado de Boca, se pondría el nombre de Jan Hurtado, quien no está en los planes del entrenador Miguel Angel Russo, para un posible préstamo ante la salida de Silvio Romero.

Iván Marcone, de 30 años, llegó a Boca en enero de 2019 proveniente de Cruz Azul de México y fue titular en el ciclo de Gustavo Alfaro como técnico, para luego perder el puesto con Campuzano, que fue una de las figuras en el último tramo del ganador de la Superliga, con Miguel Russo como DT.

El más buscado

De cualquier manera, no es seguro que Independiente pueda incluir a Silvio Romero en una eventual negociación ya que el delantero —pretendido también por River Plate— reconoció que estudia ofertas de Europa y de otros países de Sudamérica para continuar su carrera.

“Hay tres ofertas o sondeos muy importantes de clubes europeos. También de Brasil y alguna de esos lugares exóticos”, comentó el atacante en una nota con Línea de Cuatro, de ShowSport, en la TV cordobesa.

El hijo de Romero, Mateo, tiene encefalopatía crónica, una lesión neuronal que adquirió luego del parto y genera retrasos madurativos y motrices, por lo que la elección “no es un tema menor”, explicó el futbolista.

“Puede haber lugares donde Mateo puede estar muy bien y avanzar en algunas cosas, y otros en los que no. Hoy no tengo una postura tomada. Son varias las posibilidades, el abanico se ha abierto ampliamente. Son muchas las cuestiones que hay que pensar y analizar, hoy no hay una decisión tomada ni preferencias”, afirmó Silvio Romero.

El atacante está enfrentado a la comisión directiva de Independiente, presidida por Hugo Moyano, aunque en las últimas semanas arregló el pago de la deuda que mantenían con él y aceptó una reducción salarial para abril y mayo.

Sin embargo, el destino del ex Lanús e Instituto de Córdoba parece estar afuera del club de Avellaneda, al punto que desde los entornos de Boca y de River lo contactaron para saber sus pretensiones.

“No tuve contacto directo ni con Gallardo ni con Riquelme. Sí, indirectamente, con gente de sus entornos, de las dos partes. Boca hizo un acercamiento bastante formal y River algunas conversaciones, no más que eso. El mercado de pases local va a demorar algunos días, y afuera están bastante más avanzadas las conversaciones”, detalló.

Gago espera volver a las canchas

El volante de Vélez Sarsfield Fernando Gago aseguró que su idea es “seguir jugando al fútbol”, mientras transita el sexto mes de recuperación por la rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

“Vengo muy bien, la rodilla responde bárbaro. La idea es seguir jugando al fútbol, es la prioridad, faltan detalles en la recuperación para saber cómo estoy, pero estoy con muchas ganas”, afirmó Gago en diálogo con TyC Sports.

El futbolista de 34 años aprovechó la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus para la rehabilitación física de una lesión ocurrida el 31 de enero de este año, en el empate con Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 1 en el estadio José Amalfitani por el torneo local.

“Fue positivo el parate para no ver partidos, de no querer volver enseguida. Me ayudó en la tranquilidad y mejoró mucho los primeros meses de la recuperación”, indicó Gago