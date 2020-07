https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.07.2020 - Última actualización - 6:57

6:54

Este miércoles Alberto Fernández presenta el proyecto de Reforma Judicial

El presidente Alberto Fernández presentará este miércoles en la Casa Rosada el proyecto de ley de Reforma Judicial, que entrará al Congreso mediante el Senado en "las próximas horas".



Así lo anticiparon fuentes oficiales, que indicaron que el anuncio está previsto para las 16:00 en Balcarce 50, y contaría con la participación del Consejo Asesor que analizará las posibilidades de ampliación de la Corte Suprema.

Según detallaron fuentes parlamentarias, también fueron invitados los jefes de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores, pero hasta el momento sólo habría confirmado su participación el diputado nacional José Luis Ramón, presidente del bloque Unidad y Equidad Federal.

Desde Juntos por el Cambio indicaron que "están analizando la propuesta", pero no serían de la partida los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) ni Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, llamó por teléfono a Negri para invitarlo a la presentación, pero los referentes de Juntos por el Cambio están abroquelados detrás del rechazo al proyecto de ampliación de la Corte Suprema y no tenían intenciones de asistir.

En declaraciones a Noticias Argentinas, el diputado José Luis Ramón precisó: "Nos invitaron a las 16:00 en Casa Rosada para presentar el proyecto y que los distintos bloques de la oposición tomemos contacto".

"Me parece una buena idea porque es participar de la discusión desde el primer día. Es un acto de buena calidad por parte del Presidente. No significa que nosotros apoyemos el proyecto, porque aún no lo conocemos", resaltó Ramón.

Según supo NA, el proyecto no ingresará por Diputados debido a que las autoridades de los distintos bloques que componen Juntos por el Cambio le advirtieron al presidente de la Cámara, SergioMassa, que no lo debatirían de manera remota.

Por ese motivo, se decidió que la Reforma Judicial ingresará "en las próximas horas" por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene, sumando a los aliados de distintas provincias, un margen favorable para aprobar el proyecto.

Debido a la composición y al peso ponderado que ostenta el oficialismo en ambas cámaras, en Diputados es donde estará la gran batalla por aprobar la reforma que interesa tanto a Alberto Fernández, ya que fue una de sus principales promesas ante la Asamblea Legislativa, como a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las fuentes consultadas indicaron que el esqueleto del proyecto parte de una reforma que redactó el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante la presidencia de Neśtor Kirchner.

También participó de la redacción del mismo la actual secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Con información de NA