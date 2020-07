https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.07.2020

Primera fecha Dos goles de Funes Mori dan la victoria al Monterrey

El argentino Rogelio Funes Mori convirtió un doblete para Rayados de Monterrey, equipo que conduce Antonio Mohamed y que le ganó por 3-1 a Toluca, en el partido que cerró la realización de la primera fecha del torneo Guardianes 2020, de la primera división del fútbol de México.



El atacante mendocino, de 29 años, anotó a los 20 minutos de la primera etapa y a los 40m. de la segunda, respectivamente, de acuerdo a lo revelado por el sitio Mediotiempo.



De este modo, el exdelantero de River Plate, quien lleva cinco temporadas en el conjunto regiomontano, llegó a las 108 conquistas en la institución mexicana en 204 encuentros disputados.



El elenco del ‘Turco’ Mohamed contó con los concursos de otros jugadores argentinos: también actuaron el defensor Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago) y los mediocampistas Matías Kranevitter (ex River Plate) y Maximiliano Meza (ex Independiente).



En Toluca, en tanto, jugaron como titulares el zaguero Gastón Sauro (ex Boca Juniors), el mediocampista ofensivo Rubens Sambueza (ex River) y el mediapunta Alexis Canelo (ex Quilmes). En la segunda etapa entraron el zaguero Jonatan Maidana (ex River) y el delantero Enrique Triverio (ex Racing).

