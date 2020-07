https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que no está en agenda la vuelta a clases en la capital del país Quirós aclaró que no está saturado el sistema sanitario en la ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo que se trabaja en protocolos para el regreso de las clases pero aclaró que no está en agenda el inicio de esa actividad en forma presencial.



"Los protocolos no significan una fecha de inicio si no una modalidad de inicio y al día hoy no tenemos en agenda empezar con actividades presenciales en el sistema educativo", apuntó Quirós en conferencia de prensa.

En tanto, el funcionario porteño manifestó que no está saturado el sistema sanitario de la Ciudad, remarcando que se está manejando en los mismos niveles en los últimos diez días.

"Al martes por la noche teníamos el 60 por ciento ocupadas las camas de terapia intensiva del sector público. En los últimos 10 días tuvimos entre 58 y 63 por ciento de promedio", indicó Quirós.

"El sector privado tiene un promedio de los últimos diez días entre el 74 y 75 por ciento de ocupación, en un sector que sabemos tiene también ocupación de gente que llega del conurbano bonaerense", agregó el titular de la cartera sanitaria porteña.

Con información de NA