https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 29.07.2020 - Última actualización - 10:50

10:47

Se suma a otro caso similar de hace unos días en otra institución Dos rugbiers de un club de Rosario dieron positivo por coronavirus

Este miércoles, el titular del Jockey Club de Rosario, Charles Roberts, confirmó que dos jugadores de rugby de la institución dieron positivo de Covid-19 y que todo el plantel (y cuerpo técnico) se encuentran aislados.

De esta manera, se suma este caso al ocurrido el pasado 18 de julio, cuando un jugador del plantel superior de Gimnasia y Esgrima había dado positivo.

En declaraciones radiales, Roberts dijo sobre los casos en el Jockey: "ayer (martes) se tomaron todos los recaudos dentro del club. Se impuso el aislamiento porque dos jugadores de la primera división dieron positivo de Covid-19 y, en consecuencia, se aisló a todo el plantel y el cuerpo técnico y todas las personas relacionadas. Después se comienza a hacer los círculos para ver los contactos y se dio aviso a las autoridades sanitarias. Se siguieron todos los protocolos".

Y explicó: "Estos contagios no vienen de la actividad misma, no sabemos si están relacionados por encuentros sociales o contagios espontáneos. El origen de estos casos no proviene de la actividad del club".



Finalmente, aclaró: "Los jugadores no tuvieron contacto en los vestuarios porque los mismos están cerrados, no se utilizan. Los jugadores llegan cambiados. Para el personal se hizo un vestuario aparte.