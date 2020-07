Cancelaron las dos etapas iniciales de la próxima World Sevens Series

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.07.2020 - Última actualización - 11:15

11:08

La inquietante expansión del coronavirus, determinó que por cuestiones sanitarias preventivas, se hayan descartado los certámenes de apertura del próximo circuito internacional.

En el marco de la incertidumbre que genera pandemia de Covid-19, el rugby internacional acaba de sufrir nuevas consecuencias. En este caso, se trata de la cancelación de las dos etapas iniciales de la World Sevens Series 2020/2021, que debían realizarse en los Emiratos Arabes Unidos y en Sudáfrica, respectivamente.



Tras un amplio proceso de consultas y análisis, World Rugby decidió que el Seven de Dubai, que iba a desarrollarse entre el 26 y el 28 de noviembre venidero; como así también el Seven de Cape Town, previsto para el 4, 5 y 6 de diciembre, no se disputarán, como consecuencia de la evolución de la pandemia de coronavirus.



Obviamente, las decisiones se tomaron en consonancia con los lineamientos impuestos por las respectivas autoridades gubernamentales, enarbolando el impostegable objetivo de preservar la salud y el bienestar de la comunidad del rugby y el público en general.



De esta manera, la organización y todas las partes involucradas, están deseosos de que el circuito internacional de juego reducido pueda llegar a completar todos los certámenes programados para el año venidero; tanto en varones como en mujeres.



Es oportuno consignar que se constituyó un grupo de trabajo, liderado por John Jeffrey, miembro del Comité Ejecutivo y Consejo de World Rugby, que incluye a representantes de los torneos y uniones participantes; jugadores y entrenadores, para analizar planes de contingencia y evaluar preparativos para el regreso seguro y con impacto del rugby internacional de sevens, asegurando que el producto sea el mejor posible para los anfitriones, las uniones participantes, la televisión y los socios comerciales.



Ese mismo grupo también analizó las posibilidades de realización del World Rugby Sevens Challenger Series 2021, que es una especie de segundo nivel del seven internacional, inaugurado este año con la finalidad de promocionar el crecimiento global del rugby y ofrecer un camino para que las naciones emergentes puedan lograr el ascenso y ser miembros fijos de la WSS.

Además...



En lo que respecta al Seven de los Juegos Olímpicos de Tokio, vale recordar que ya hay 21 de los 24 seleccionados que participarán que están clasificados. Por lo tanto, se continúa planificando el certamen clasificatorio de Repechaje, para la primera mitad de 2021.



Obviamente, tras el notable éxito de la Rugby World Cup Japón 2019, se espera que el rugby se transforme en uno de los deportes que mayor demanda de tickets provocará en la capital nipona.

Justamente, el Ceo de WR, Brett Gosper, brindó su punto de vista sobre el particular.



* “Nuestros estudios demuestran que el rugby sevens es un elemento clave en el crecimiento de este deporte, particularmente en naciones emergentes, donde atrae nuevos simpatizantes gracias a su dinamismo, habilidad y espectacularidad”.



* “El rugby sevens es una prioridad clave en nuestra organización y al prepararnos para los Juegos Olímpicos de Tokio sobre el éxito de la RWC Japón 2019, todo indica que el 2021 tiene el potencial de darnos otro enorme paso hacia el reconocimiento y participación de esta especialidad en todo el mundo”.

Tiempo de decisiones



Mientras se aguarda por las determinaciones que este jueves tomará el consejo ejecutivo de World Rugby con respecto a lo que resta del remozado calendario 2020, vale rescatar algunas apreciaciones del presidente de la entidad, Sir Bill Beaumont, quien habló con la televisión neozelandesa.



* “Los clubes del Hemisferio Norte tardarán un poco más en volver a la actividad, pero sus competencias no tienen mayores problemas a futuro. La programación para el 2021 no sufrirá mayores alteraciones y los mayores cimbronazos estarán en cómo adaptar el calendario, algo que por el Hemisferio Sur aún no está decidido y cada unión tiene su objetivo para el año próximo”, expresó.



* “Antes, los equipos viajaban asiduamente por el mundo, pero no creo que esto vuelva en el futuro cercano. Lo que lo que tenemos que hacer es ser creativos y trabajar juntos con nuestros socios para diagramar un calendario adeuado”, agregó el dirigente británico.