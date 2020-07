Fiscalía archivó causa por grooming contra profesora

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“No tenemos evidencia concluyente que pueda corroborar el envío del video al alumno”, aseguró el abogado Javier Bura Peralta. El hecho generó un cimbronazo en la comunidad educativa del Colegio Inmaculada.

El fiscal de la Oficina de Investigación y Juicio del MPA, Federico Grimberg, archivó la carpeta judicial en la que una profesora del Colegio Inmaculada fue imputada por el delito de grooming el año pasado, luego de que se viralizara un video con contenido sexual y que supuestamente había estado dirigido a un alumno de 14 años.



“No existen suficientes elementos para fundar la requisitoria de apertura del juicio y no es razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas, por lo que procederé al archivo”, señaló el Dr. Grimberg en su escrito de este lunes, a través del cual se da por concluida la pesquisa, a no ser que surgieran “nuevas evidencias”, se aclara.



La causa se inició -por un lado- por la denuncia presentada el 26 de marzo de 2019 por parte de la profesora XFP; y -por otro- por las actuaciones iniciadas de oficio por el Ministerio Público de la Acusación ante la noticia publicada en los medios. En el primer caso, fue la docente la que dijo en sede policial que había sido víctima de una especie de chantaje cuando le llegó un mensaje a través de la red social Instagram bajo una cuenta apócrifa, en la que le decían que “sabían del video” y que “lo harían viral”. Además, expuso que recibió numerosas solicitudes de amistad de alumnos del colegio a partir de entonces. En tanto las actuaciones de oficio fueron por hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2018, cuando supuestamente la profesora le envió un video de contenido sexual a un alumno. Por ello, la docente fue imputada el 23 de mayo de 2019 por el delito de grooming.



Un año más tarde y pandemia mediante, el abogado defensor de la profesora, el Dr. Javier Bura Peralta, solicitó el archivo al fiscal Grimberg, quien finalmente firmó la extinción de la acción penal el 27 de julio.



Para el fiscal el delito de grooming se caracteriza por la “volatilidad de las evidencias y su difícil recolección, máxime cuando no hay inmediatez entre el hecho que se investiga y la toma de conocimiento del órgano que tiene a su cargo la investigación”. Es decir que la distancia temporal entre la supuesta fecha del hecho (octubre/noviembre de 2018) y la toma de conocimiento por parte de los investigadores (marzo de 2019) frustró en partes la posibilidad de hacerse con la evidencia técnica necesaria, tanto en el caso en el que la docente aparece como imputada como en el que se presenta como víctima.

“Lloraba de alegría”



El abogado de la docente investigada, el Dr. Javier Bura Peralta sostuvo que “no tenemos evidencia concluyente que pueda corroborar el envío del video por parte de la profesora al alumno”. Y explicó que “el Código permite solicitar el archivo fiscal después de un plazo de 10 meses”, que fue lo que finalmente ocurrió. Asimismo explicó que “el fiscal se puede oponer” al pedido de la defensa y que en ese caso, hubieran tenido que ir “ante un juez”, cosa que finalmente no fue necesaria.



A propósito de la situación laboral y personal de su cliente, Bura Peralta sostuvo que “no está desvinculada del colegio” sino que “está con licencia médica” y se refirió a “las secuelas que tuvo que sufrir”. “Ayer lloraba desconsoladamente de alegría”, reconoció el abogado, quien adelantó que su pupila se encuentra “bajo tratamiento” y que “le recomiendan no volver a su lugar de trabajo”. No obstante, “vamos a presentar el archivo ante el Ministerio de Educación para que ella pueda volver a trabajar” y si bien deslizó que por el momento no planean “iniciar acciones legales directas”, se encuentran en “tratativas con el gremio Sadop para que sea intermediario” y acercar posiciones con la institución educativa.