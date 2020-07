https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reto viral Challenge Accepted: la razón por la que mujeres están publicando fotos en blanco y negro

Una foto de una mujer en blanco y negro y la frase "Challenge Accepted" sin mucho más para agregar. Esta secuencia se repitió tanto en Instagram ​estos últimos días que de inmediato surgió la pregunta: ¿De qué se trata ese reto viral que sólo lo pueden hacer ellas?

Responde a una de los grandes cuestionamientos que se le hacen a las redes sociales, las críticas con mala fe. Es que, en días de empoderamiento femenino, de cambios en los parámetros de belleza y de ruptura de los mandatos sociales, todavía se siguen viendo y leyendo demasiados comentarios crueles. Como una especie de respuesta a eso surgió esta iniciativa que tuvo un enorme éxito viral. Mujeres que defienden y apoyan a otras mujeres. Por eso la idea es mostrarse en una foto en blanco y negro y "arrobar" a otras usuarias para que se sumen al reto.

Fue tan fuerte el mensaje que muchas famosas de todo el mundo aceptaron el desafío y se sumaron a la movida. Entre ellas están Jessica Alba, Kelly Osbourne, Miranda Kerr, Eva Longoria, Kerry Washington, Zoe Saldana, entre otras.

A muchos perfiles les llegó el siguiente mensaje privado: "Entre las mujeres hay varias críticas; sin embargo, debemos cuidarnos las unas a las otras. Somos hermosas como somos. Publica una foto en blanco y negro, acompañado con el mensaje 'Challenge Accepted' y menciona mi nombre. Compartilo con otras 10 mujeres para que hagan lo mismo, en privado. Te elegí porque eres hermosa, fuerte e increíble".

"Todo tiene que ver con el empoderamiento femenino. Este hashtag que ya existía para crear conciencia sobre otros temas importantes y se aprovechó eso para permitir a los participantes ganar tracción mucho más rápido. Es que el algoritmo ya estaba familiarizado con el hashtag", dijo al New York Times, Cristine Abram, gerente de relaciones públicas de una empresa de marketing de redes sociales.

"La tendencia sigue creciendo con el uso del hashtag en Instagram, que se duplicó solo en el último día", dijo el lunes una portavoz de Instagram. "Según las publicaciones, vemos que la mayoría de los participantes publican notas relacionadas con la fortaleza y el apoyo a sus comunidades".

"Muchas mujeres han incluido el hashtag #womensupportingwomen en sus publicaciones. 'Desafío aceptado'", escribió Khloé Kardashian​ en una publicación de Instagram el domingo . “A todas mis reinas: difundamos el amor y recordemos ser un poco más amables entre nosotros. #womensupportingwomen".

Por su parte en Turquía el reto tomó otro tinte, también vinculado al feminismo pero mucho más profundo. Es que en aquel país comenzaron a compartir fotos en blanco y negro recientemente para crear conciencia sobre el feminicidio. "Todos los días, una foto en blanco y negro de una mujer asesinada aparece en los medios. El desafío tiene como objetivo crear conciencia sobre este tema".​

Sin embargo la movida viral no tuvo el apoyo total del feminismo. Brooke Hammerling, de 46 años, fundadora de New New Thing, contó al Times: "Prácticamente todos en mi vida han hecho el desafío, muchos de mis amigos y mucha gente que amo. Estoy 100 por ciento por las mujeres que apoyan a las mujeres y estoy agradecida con las mujeres que me nominaron, pero no entiendo cómo una selfie de vanidad en blanco y negro hace eso. Si pudiéramos hacer retratos de las mujeres que nos inspiraron, eso estaría un poco más en línea con lo que se está tratando de lograr".

También Camilla Blackett, una escritora de televisión, sugirió que la campaña era poco más que un vehículo para fotos atractivas. "¿Cuál es el punto de esta cosa #ChallengeAccepted ?".

Lo cierto es que, sin tener en cuenta las confusiones y las críticas, el supuesto desafío casi estético provocó no solo la enorme visibilización de la situación concreta y tremenda que atraviesan actualmente muchas mujeres en el mundo sino que también generó más conciencia acerca de lo importante que es promover la fraternidad femenina.

En nuestro país, algunas famosas también "aceptaron el desafío".