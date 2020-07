https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.07.2020 - Última actualización - 17:06

De a poco se suman refuerzos a los planteles Los clubes mueven el mercado LA mayoría son sondeos Y consultas, pero ya hay préstamos cerrados, en muchos casos de jugadores que quedaron libres. De todos modos, como todavía ni siquiera se volvió a entrenar, las negociaciones son muy lentas.

Tigre es uno de los clubes que más jugadores ha incorporado Y tiene encaminado EL arribo de LA sexta cara nueva a SU plantel, al acordar de palabra un préstamo por EL volante Diego Becker, quien se sumaría por los próximos 18 meses.

De cara a LA reanudación de LA actividad en LA Primera Nacional, EL “Matador” de Victoria ya arregló con Rosario Central, dueño de LA ficha del jugador, UNA cesión hasta diciembre de 2021, en virtud de que Cristian “Kily” González, flamante DT del “Canalla” no lo tendría entre sus prioridades. Becker, de 22 años Y que suele desempeñarse por EL costado izquierdo de LA cancha, actuó en Alvarado de Mar del Plata, durante EL primer tramo del certamen de LA primera Nacional, que fue interrumpido en marzo pasado por LA pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo informado por EL portal partidario “Tigre visión” PARA finiquitar EL préstamo “solamente falta definir EL monto” del mismo.

Hasta EL momento, EL equipo del DT Néstor Gorosito se rearmó con las llegadas de Román Martínez (Aldosivi de Mar del Plata), Sebastián Prieto (Temperley), Facundo Monteseirín (San Martín de San Juan), Abel Luciatti (San Martín de Tucumán) Y David Gallardo (Villa Dálmine). Y confirmó las renovaciones del lateral derecho Martín Galmarini (jugó 372 partidos Y es EL de mayor cantidad de presencias en LA historia), EL mediocampista Sebastián Prediger Y del delantero Carlos Luna (112 goles con LA camiseta de Tigre, a 3 del máximo artillero, Juan Marvezy).

Rosario Central

EL volante ofensivo Ciro Rius dejará Rosario Central PARA regresar a Defensa Y Justicia, confirmaron fuentes del club “canalla”, mientras siguen a LA espera de LA decisión del delantero Marco Ruben, quien aún no definió si continuará en LA actividad. “Rius dejará EL club porque evaluamos que tenemos ese puesto cubierto con varios jugadores, como (Diego) Zabala Y (Alan) Marinelli, a quienes EL técnico les debe encontrar SU lugar en EL equipo”, dijo a Télam EL secretario del club de Arroyito, Guillermo Hanono.

Consultado sobre LA conveniencia de desprenderse de Rius, uno de los refuerzos que más le rindió a Central en EL último año, EL dirigente admitió que “es cierto que Ciro nos ha rendido mucho, pero también es cierto que debemos definir EL plantel en un puesto que tenemos cubierto Y que tenemos necesidad de hacer UNA venta”. Rius, un volante oriundo de LA ciudad bonaerense de Ramallo, de 31 años, es un hincha confeso de Central, a quien EL ex entrenador Diego Cocca hacía jugar como carrilero derecho.

Con respecto al delantero Marco Ruben, Hanono señaló que “más allá de lo que dijo SU representante (EL empresario Andrés Miranda), Marco nos dijo que quiere esperar a que haya UNA fecha concreta de vuelta a los entrenamientos PARA decidir si sigue jugando o no. Por ahora, lo seguiremos esperando”, explicó.

Patronato

Patronato de Paraná se aseguró en las últimas horas LA continuidad del mediocampista Damián Lemos, quien seguirá atado al elenco entrerriano de cara a LA próxima temporada en LA Liga Profesional de fútbol de LA Argentina. EL volante bonaerense, de 31 años, suscribirá “un nuevo vínculo hasta diciembre de 2021” Y sumará “SU sexta temporada en LA entidad rojinegra”, informó EL departamento de prensa del club.

Lemos, ex jugador de Ferro Carril Oeste Y Nueva Chicago, es otro de los jugadores que proseguirán en EL club, tal como ya lo habían certificado EL arquero Federico Costa, EL defensor Brian Negro Y EL marcador de punta Bruno Urribarri, entre otros. También acordó seguir en Patronato EL mediocampista Lautaro Torres, aunque primero deberá destrabar UNA situación conflictiva que MANTIENE con Ferro, club dueño de SU pase. En tanto, por consejo del DT Gustavo Alvarez, LA dirigencia del conjunto entrerriano buscará extender los contratos del arquero Matías Ibáñez, de los laterales Leandro Marín Y Christian Chimino Y del mediocampista de contención, Dardo Miloc. Por SU lado, arribaron como refuerzos EL marcador de punta Lucas Kruspzky (Santamarina de Tandil), EL volante Jorge Ortiz (Tigre) Y EL zaguero central Dylan Gissi (Atlético Tucumán). En cambio se alejaron, entre otros, los delanteros Cristian Tarragona (está próximo a cerrar con Vélez) Y Gabriel Avalos, más los defensores Federico Mancinelli, Mathías Abero Y Matías Escudero, entre otros.

Argentinos

EL atacante Gabriel Avalos acordó de palabra SU incorporación a Argentinos Juniors, club que suma, de este modo, SU primera cara nueva en este mercado de pases, a LA espera de LA reanudación oficial de LA competencia. EL delantero paraguayo, de 29 años, firmará “un contrato por 18 meses” con LA institución, según confió a Télam un allegado a LA entidad de LA Paternal.

Avalos arriba al equipo que dirige EL DT Diego Dabove con EL pase en SU poder Y tras haber desarrollado UNA buena temporada en Patronato de Paraná. EL atacante, de 1,89 metros de altura, vistió anteriormente las camisetas de Crucero del Norte, Nueva Chicago Y Godoy Cruz de Mendoza, entre otras entidades.

Chilavert, ahora contra Gallardo

EL ex futbolista José Luis Chilavert aseguró que EL entrenador de River, Marcelo Gallardo, es “incomparable” con EL ex director técnico de Vélez Carlos Bianchi porque “nunca salió campeón del mundo”.

“PARA nada se pueden comparar a Gallardo Y Bianchi. Carlos es superior a todo Y además salió campeón del mundo, que yo sepa Gallardo no”, tiró EL paraguayo, polémico como siempre. Chilavert, que en SU paso por EL club velezano ganó LA Copa Libertadores Y LA Intercontinental contra Milan de Italia en 1994, explicó: “Es joven Y muestra SU categoría en Argentina, pero Bianchi es superior en todo, trabajé con él Y siempre lo voy a defender”.

“Es probable que EL equipo de Gallardo le guste a LA gente más que EL de Bianchi, pero no es Bianchi. ¿Qué querés comparar? Yo no sé qué le pasa a LA gente, se volvieron locos”, reflexionó en EL programa Sábado Vélez. “Gallardo no está ni cerca de Bianchi. Le faltan como tres Copas Intercontinentales todavía PARA alcanzarlo”, continuó acerca de los tres títulos mundiales a nivel clubes que tiene EL ex entrenador de Vélez Y Boca.