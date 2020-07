https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 29.07.2020 - Última actualización - 22:11

21:28

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Desmonte

UN LECTOR

“Leí el artículo de la docente investigadora de la Fadu María Angélica Sabatier, del 22/7, y quiero decir que comparto su inquietud y zozobra frente a las quemas intencionales de pastizales en zona de islas. No obstante, me permito decir que de una gravedad superior a esto es el tema de los desmontes ilegales que se producen en toda la República Argentina, a pesar de las leyes existentes que intentan impedirlo, frente a la complicidad, al silencio de nuestros funcionarios, ministros, gobernadores... En Santiago del Estero, en Chaco, en el norte santafesino, Formosa, Salta, es impresionante la cantidad de miles de hectáreas que se están desmontando, frente a la mirada indiferente de las autoridades. Opino (lo mismo que en el caso de la quema en las islas) que habría que hacerles juicio a los funcionarios que no paran este proceso nefasto en contra no solo del medio ambiente, sino de la humanidad, corriendo la frontera agropecuaria a costa de hacer bolsa todos los recursos forestales nativos”.

Luces y cascos

OSCAR ACUÑA

“Estoy sorprendido por la cantidad de autos que circulan, tuertos o ciegos, directamente, sin luces delanteras y/o traseras. ¿Dónde quedó la aplicación de ordenanzas que condenan y multan al respecto? También observo motos que no tienen luces y patentes; sus conductores no llevan cascos, circulan con niños. ¿Dónde están los operativos de tránsito? En enero, febrero, con mi hijo anduvimos por Entre Ríos: nos paró la policía, nos pidieron constancia de la Revisión Técnica Vehicular (cosa que acá no se hace), nos exigían la patente paga, siendo un auto radicado en Santa Fe, y tuvimos que mostrársela; nos pedían balizas, matafuego. Acá, nada de nada. ¿Hay ordenanzas que regulan?, y si hay ¿por qué no se aplican? La tracción a sangre, por todos lados. A los operativos hay que hacerlos en las grandes avenidas, en los barrios, en las avenidas transitadas, no solo en la zona céntrica o en bulevares”.

Retrocedemos

UNA ASIDUA LECTORA

“Cada vez estamos más tristes en Santa Fe, más las personas grandes. Yo tengo la sensación de que retrocedimos 70 años. De muy chica viví en un rancho que había levantado mi papá, en un terreno prestado en barrio 7 Jefes. La zona donde está la locomotora, estaba lleno de ranchitos de paja (se llamaba El Chañar), también donde estaba el terraplén del ferrocarril. Pero en ese tiempo no existía el revólver y la droga. Donde está la Costanera Este se veía una canoa por cada ranchito, porque ellos eran pescadores, ese fue el verdadero barrio El Pozo. Todo eso se erradicó hace años. Gracias a Dios, se fue haciendo tan hermoso ese lugar. Ahora veo que volvimos a eso. Es impresionante cómo la gente está ocupando toda la costa cerca del nuevo barrio El Pozo, desde final de barrio Candioti, ¡Es impresionante! ¡¿Cómo los dejan?! ¡¡Están usurpando terrenos!! Y ahora no es como antes, que no salían de su entorno. ¡¡¿Cómo van a dejar hacer asentamientos allí?!!, cerca de los lugares hermosos que podemos disfrutar los santafesinos. ¡Que se pongan las pilas! ¿Dónde están los concejales?, ¿cómo permiten esto? No debemos volver a la Santa Fe antigua. Ese lugar hermoso de la costanera se está llenando de ranchos, que encima no son construidos de paja, bien hechos, sino con chapas, cartón, lonas, lo venga... Todo eso costó años erradicar, ¡y ahora están permitiendo que vuelva? Le pregunto al intendente qué se está haciendo por todo este desastre. Se le está haciendo mucho daño a Santa Fe. Con los basurales y todo esto, olvídense del turismo y de todo lo lindo”.

Penas más duras

BEATRIZ

“Quería hacer un comentario sobre el mensaje del señor Herminio Álvarez titulado ‘Contra la maldad infinita’, sobre el caso de los 7 asesinos que mataron a la nena de 14 años: quiero decir que yo también creo que tendría que haber pena de muerte y todo este tipo de delitos se terminan de una sola vez. Pero nadie quiere ponerla en vigencia, porque no les conviene a los gobiernos. Si existiera la pena de muerte en Argentina, nada de esto sucedería. Es terrible lo que le hicieron a la criatura de 14 años. Estoy de acuerdo con usted, señor Herminio, y lo felicito por lo que expresó”.