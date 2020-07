https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mediática informó a través de las redes sociales que debió ser internada después de sufrir un ataque al corazón.

Corazón "roto" Silvia Süller sufrió un infarto

A través de las redes sociales, Silvia Süller dio a conocer que debió ser internada en las últimas horas tras sufrir un ataque al corazón.

Según contó, se descompensó y fue asistida por un vecino, quien la trasladó hacia el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires donde pasó una noche internada. Recuperada del ataque, este miércoles, la ex de Silvio Soldán recibió el alta y le comunicó a sus seguidores en Instagram que ya se encuentra en su hogar. "¡Ya en casa recuperada!", manifestó aliviada.

"Les agradezco con el alma todos los mensajes de cariño, rezos y buena onda que me mandaron dandome fuerzas. Pensé siempre que sola iba a poder superar el pasado (cosas, gente...) como lo hicieron "ellos", ¡pero no puedo! Tengo una afección al corazón, que está sanísimo gracias DIOS, que se llama 'SíNDROME DEL CORAZON ROTO'. Gogleenlo, ES TOTALMENTE EMOCIONAL PERO ATACA AL CORAZÓN Y TE LLEVA AL INFARTO Y HASTA LA MUERTE MISMA", expresó.

Además detalló: "Tuve dos (infartos) y no quiero un tercero, por eso, para tranquilidad mía y de todos los que me quieren, les cuento que empiezo terapia la semana que viene". "Necesito y quiero olvidar el pasadao y que el subconsciente no me traicione más", aseguró. Para cerrar su posteo confió: "¡SOY MUY FUERTE Y SÉ QUE LO VOY A LOGRAR! LOS QUIEROOOOOOO".