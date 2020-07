https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Diputados Ampliación del presupuesto de este año

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, acordó un cuarto intermedio del cuerpo para incorporar propuestas de modificaciones al proyecto de ampliación del Presupuesto e intentar alcanzar un dictamen de mayoría único con la oposición. El Gobierno busca ampliar partidas en un 33,6%, con un incremento del gasto de 1.859.583 millones de pesos, que se sumarán a los $ 5,5 billones ya aprobados. El 80% de ese gasto adicional se explica por las prestaciones de la seguridad social, subsidios económicos a la energía y el transporte para sostener el congelamiento tarifario, y los programas IFE y ATP.

Heller llamó a “buscar el mayor consenso posible” en las negociaciones que tendrán en las próximas horas de cara al tratamiento en el recinto virtual el viernes que viene. “Tal vez sería una buena señal política al conjunto de la sociedad si pudiéramos sacar un dictamen único respecto del tema en general más allá de las cuestiones que no alcancemos a resolver”, indicó el legislador oficialista.

“La idea es que preparemos un dictamen de mayoría tratando de ver qué cosas que aquí se han planteado puedan tener solución o acuerdo o tal vez buscar algún punto intermedio de equilibrio”, añadió el economista del Frente de Todos.

No obstante, reconoció que hay aspectos puntuales del proyecto que no se podrán conciliar y que se resolverán en la dinámica del tratamiento en particular durante la sesión. El Frente de Todos tendría los votos suficientes para sacar un dictamen de mayoría y para aprobarlo en la sesión del viernes, dado que se aseguró el apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y de un sector del interbloque Federal.

“El mensaje del Poder Ejecutivo nos plantea la perentoriedad del tratamiento de esta cuestión. No tenemos margen. Si no lo aprobamos con celeridad, habrán dificultades operativas en agosto para poder cumplir con el IFE, con el ATP y con cuestiones esenciales que hacen al sostenimiento de la estabilidad social de la Argentina”, señaló Heller.

Por el interbloque Federal, Jorge Sarghini pidió eliminar el artículo del proyecto que “permite dolarizar deudas en pesos” y que, según dijo, “es negativo para fortalecer el mercado doméstico, para la discusión que se está dando con los bonistas en dólares y también para la macroeconomía”.

¿Apuro?

En representación de Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori refutó a Heller sobre la supuesta “urgencia en el tratamiento de este proyecto”. “Queda un poco más del 40% de ejecución presupuestaria para el segundo semestre. Tienen margen, salvo que piensen gastar un 40% en un mes, cosa que es imposible, aunque se quisiera”, reparó el opositor.

Iva a la leche

Uno de los aspectos controvertidos del proyecto es la reposición de una alícuota del 10,5% al consumo de leche común en concepto de IVA, que va de la mano de una rebaja del 21% al 10,5% en las leches aditivadas y fortificadas. Al igual que en la reunión informativa del martes pasado, tanto Pastori como su par de la UCR-Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile insistieron en que la medida tendrá un impacto negativo en el precio de la leche, ante lo cual Heller leyó un informe del Ministerio de Economía que desmiente ese pronóstico.