Brunetta presiona para salir de Godoy Cruz

El mediocampista consideró que el club mendocino pide “una exageración” por su pase y pidió abrir “una negociación”. Boca ofreció 1.500.000 dólares por la mitad del pase.

El mediocampista de Godoy Cruz de Mendoza Juan Brunetta reveló que Boca hizo una oferta por su pase y pidió al “Tomba” que “abra una negociación” porque el dinero que pidió para transferirlo “es una exageración”.

El propio futbolista señaló en declaraciones radiales que el “Xeneize” ofreció 1.500.000 dólares por la mitad de su ficha, pero el elenco mendocino pide 10 millones por el 80 por ciento del pase.

“Lo que pide Godoy Cruz es una exageración. Es muy complicado que alguien pague 10 millones”, consideró Brunetta, y agregó: “Lo que le pedimos al club es abrir una negociación”. De hecho, la institución ya rechazó una oferta del Genk de Bélgica de 5 millones por el porcentaje que estaría dispuesto a vender.

Por otra parte, el jugador se refirió a los rumores que también lo ubican en el radar de River. “Los rumores de River me dejan tranquilo, estoy en un muy buen momento a nivel personal. Me llamó un entrenador de Bélgica para ir a jugar a ese país y me seduce muchísimo jugar en clubes grandes de Argentina, pero si me toca seguir en Godoy Cruz, voy a estar contento porque estoy muy cómodo”, cerró.

Donación de plasma

Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata y Villa San Carlos se sumaron a la campaña que lanzó la Asociación del Fútbol Argentino para promover la donación de plasma sanguíneo de las personas que estuvieron infectadas en coronavirus y que recibieron el alta médica.

Los clubes de La Plata y de Berisso se sumaron a la concientización a través de sus redes sociales y acompañan a la AFA, que como incentivo promueve ganarse indumentaria de la selección o de los clubes afiliados.

Todos subieron la leyenda #DonáPlasma, “con tu sangre hacelo hincha de tu club y salvale la vida”.

Estudiantes acompañó esta leyenda con esta frase: “si te recuperaste, tu donación es muy importante para ayudar a pacientes infectados”.

Gimnasia, por su parte, publicó: “nos sumamos a la campaña solidaria de la AFA”, y agregó: “de esta salimos todos juntos”.

Mientras tanto, San Carlos hizo lo propio y sumó: “acompañamos a la AFA en esta campaña”.