Cabrera jugará en Michigan por el Champions Tour de golf

El jugador cordobés, de 50 años, intervendrá en el Warwick Hills Golf & Country de Grand Blanc el cual otorgará 2 millones de dólares en premios.

El argentino Angel Cabrera, ganador de dos títulos Major en su extensa trayectoria deportiva, participará desde el viernes en el torneo The Ally Challenge de golf, correspondiente al circuito del Champions Tour —reservado para mayores de 50 años—, en el estado de Michigan, Estados Unidos. El jugador cordobés, de 50 años, intervendrá en el Warwick Hills Golf & Country de Grand Blanc, en el marco de un certamen que otorgará 2 millones de dólares en premios.

El golfista oriundo de la localidad de Mendiolaza reanudará la actividad desde febrero pasado, cuando la pandemia del coronavirus interrumpió la continuidad del Champions Tour. Precisamente, en el último certamen disputado en Tucson (Arizona) en el segundo mes del año, “Pato” Cabrera finalizó retrasado, en certamen que se adjudicó el alemán Bernhard Langer.

El cordobés, ganador del Abierto de los Estados Unidos (2007) y Masters de Augusta (2009), será el único representante latinoamericano en este torneo para veteranos, ya que el mexicano Esteban Toledo y el paraguayo Carlos Franco partirán como suplentes.

El Abierto sin público

El US Open (Abierto de Estados Unidos), segundo Grand Slam del año del circuito masculino de golf, también se jugará a puertas cerradas al igual que el PGA Championship a raíz de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del coronavirus.

“Después de meses de consultas decidimos, de manera conjunta, que organizar el US Open sin público en las gradas es el mejor camino a seguir para garantizar la seguridad de todos”, afirmó Mike Davis, director ejecutivo de la USGA. Davis aludió así al acuerdo con el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, de organizar a puertas cerradas el US Open, previsto del 17 al 20 de septiembre en Mamaroneck, informó la agencia italiana ANSA. Previamente se había anunciado que también el PGA Championship, primer torneo de Grand Slam del año y previsto del 6 al 9 de agosto en San Francisco, se jugará sin público.



Regresa el femenino

El Drive On Championship marcará el viernes la reanudación del LPGA Tour, el circuito más importante de golf femenino, después de la suspensión de la actividad por la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del coronavirus. El certamen, a disputarse hasta el domingo 2 de agosto en Toledo, Ohio, marcará la reanudación del principal torneo de golf femenino luego de una pausa de 166 días, informó la agencia ANSA. El Drive On Championship será el primero de los 18 torneos que el LPGA Tour programó para la temporada 2020, que solo había registrado cuatro certámenes antes de la suspensión. Los organizadores confirmaron la presencia de 144 jugadoras en el Inverness Club teatro, que ya sirvió de sede para cuatro ediciones del US Open y dos del PGA Championship.