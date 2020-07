https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.07.2020 - Última actualización - 11:06

11:05

El éxodo continúa... Creevy se sumará al Londons Irish de Inglaterra

En el marco del incesante éxodo de jugadores argentinos, se acaba de anticipar que en los próximos días se oficializará la incorporación de Agustín Creevy al plantel del London Irish de Inglaterra, en principio, por un año.



De este modo, el primera línea formado en el Club San Luis de La Plata afrontará su segunda experiencia en la poderosa Premiership, ya que pasó por Worcester en las temporadas 2013/2014 y 2014/2015. Previamente, en su llegada al Viejo Continente, el ex capitán de Los Pumas y Jaguares había militado en tres entidades del Top 14 de Francia: Biarritz, Clermont y Montpellier.



El hooker de 35 años, que disputó 59 partidos vistiendo la camiseta de Jaguares, habló sobre lo que marcará la despedida de la franquicia nacional.



* “Termina para mí, una etapa inmensamente positiva, de enorme crecimiento, inolvidable, que me llenará de orgullo para toda la vida, y que, sin dudas, voy a extrañar mucho. Hace ya más de cinco años fui invitado por la UAR a incorporarme a un proyecto, que desde un principio no dudé en aceptar”.



* “Ser parte de la transformación más profunda del rugby argentino, fue, es y será para mí, mi máximo orgullo, alegría, y sin lugar a duda, ha significado la etapa de mi vida de mayor crecimiento, y la más feliz que me tocó vivir como jugador de rugby. Cuando toda esta situación sin precedentes pase, deseo que Jaguares vuelva a lo que fue, un éxito rotundo y la posibilidad de acercar el rugby de primer nivel mundial a nuestra gente”.



* “Ahora deseo seguir vistiendo la camiseta de Los Pumas; la que defendí por más de quince años, la que más quiero y respeto. Lo haré como siempre, con toda la pasión, y la entrega que se merece”, concluyó.



Con la llegada de Creevy, habrá nueve argentinos militando en Inglaterra: Tomás Lavanini, Matías Moroni y Facundo Gigena (Leicester Tigers); Martín Landajo y Santiago García Botta (Harlequins); Matías Orlando (Newcastle); Matías Alemanno (Gloucester) y Facundo Cordero (Exeter).

Uno más...



A la hora del repaso de las bajas sufridas por Jaguares, es oportuno recordar que todo comenzó con Lucas Mensa, el back formado en Pucará, que emigró al Valence Romans del Pro D2 de Francia.



Inmediatamente llegaron nombres de crucial relevancia en la franquicia, como el head coach, Gonzalo Quesada, quien retornó al Stade Francais; donde poco tiempo después se sumó el entrerriano Marcos Kremer.



De ese modo, la afamada entidad parisina, cuenta con un calificado lote de argentinos, ya que Pablo Matera y Nicolás Sánchez formaban parte de su plantel.



Siguiendo con el éxodo, llega el turno de aludir a Guido Petti, quien vestirá la camiseta del Bordeaux, también de Francia, donde milita exitosamente Santiago Cordero desde el año pasado.



Luego llegó el turno del capitán de la franquicia argentina: Jerónimo de la Fuente, quien en diciembre se sumará al Perpignan, que tras descender al Pro D2, posee el objetivo de retornar lo más rápido posible al Top 14.



Obviamente, a este lote, deben sumarse los jugadores que pasaron a entidades de Inglaterra: Orlando, Moroni, Lavanini y Alemanno; además de Facundo Cordero (hermano menor de Santiago), quien formó parte de Argentina XV y Ceibos.

Al cierre



Este jueves se confirmó que el jugador formado en Hindú Club, Bautista Ezcurra, continuará su carrera en el Atlanta Rugby de la Major League Rugby de Estados Unidos, entidad con la que acordó un vínculo hasta 2022.



El multifuncional back forma parte de Jaguares desde 2017; habiendo además integrado reiteradamente el Seleccionado Argentino de Seven, con el que participó -por ejemplo- de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.



Atlanta Rugby se fundó en 2018 y juega en la Conferencia Este, junto a New England Free Jacks, New Orleans Gold, Old Glory DC, Rugby United New York y Toronto Arrows.