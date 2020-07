Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.07.2020

Opinión

ERCILIO FERRI

“Un gobierno por mayoría es responsable; un gobierno de coalición mucho menos. Y un gobierno minoritario todavía menos. Democracia en el sentido de gobierno del pueblo, puede decirse que no ha existido nunca. Y si existió fue una irresponsable dictadura de la arbitrariedad. Un gobierno puede y debe ser responsable con el pueblo; un gobierno del pueblo no puede hacer esto y es irresponsable. Por consiguiente, estoy a favor de un gobierno constitucional, elegido democráticamente, algo completamente distinto a un gobierno del pueblo. Asimismo, estoy a favor de un gobierno responsable, en primer lugar frente a sus electores, pero también y quizás aún más moralmente responsable frente a la humanidad”.

Pérdida de agua

VECINA DE Bº EL POZO

“Solicito a Assa que solucione una pérdida de agua potable que se produce en la esquina de Rector P. Martínez y Jiménez Assua, sobre la vereda. Es algo que sucede desde hace dos meses y es un desperdicio del vital elemento. Gracias por el espacio”.

Felicitaciones por “Fondo Solidario”

UNA LECTORA

“Felicito al diario por la nueva página denominada Fondo Solidario. Me parece una información muy útil para conocer las distintas actividades solidarias que se están llevando a cabo en nuestra ciudad y los diversos lugares donde se realizan. Es bueno saberlo, también, para tomar mayor conciencia de las múltiples necesidades de la gente y de familias enteras y ver cómo uno puede cooperar, al menos con un granito de arena. Me gusta la diagramación de la página y su contenido. Me parece muy bien que el diario dedique un espacio para este tipo de temas. Aparte, me gustaría que vuelvan a publicar la página de mascotas, porque significaba un importante servicio para todos los mascoteros, que somos muchos en Santa Fe y lectores del diario”.

A la deriva

UNA DOCENTE REEMPLAZANTE

“Fui maestra reemplazante durante todo el 2019; luego, se reincorporó la titular. Por el tema de la pandemia, este 2020 no pude reinsertarme para dar clases, nuevamente, algo que amo y disfruto. He leído y escuchado que se había presentado el proyecto para que los docentes reemplazantes pudiéramos cobrar el IFE hasta que se vaya normalizando la situación y podamos retomar las actividades. Ya vamos por el cuarto mes que estamos con la emergencia sanitaria y la cuarentena y no podemos trabajar, pero tampoco nos pagan el IFE. Pregunto: ¿cuándo lo van a concretar?, en otros casos ya van a pagar el cuarto IFE y nosotros nada. Los maestros reemplazantes quedamos muy a la deriva, porque, repito, no tenemos la posibilidad de trabajar y tampoco cobramos otra cosa. La estamos pasando muy mal y creo que es hora de que nos ayuden y resuelvan sobre situación. Espero que muy pronto tengamos novedades. Ya no podemos seguir esperando. Gracias por el espacio”.

¿Exceso de defensa?

UN ASIDUO LECTOR

“Un jubilado mata a un ladrón que viola su domicilio ¡y meten preso al jubilado!, porque el fiscal expresa: ¡exceso de defensa! Yo pregunto: ¡¿desde cuándo existe el exceso de defensa?!, ¡la defensa es la defensa y punto! ¡Pareciera que las víctimas fueran entonces los ladrones, los delincuentes! Y eso no puede ser. Eso es i-na-cep-ta-ble. Señores que representan la ley: pónganse las pilas o renuncien. Gracias por el espacio”.