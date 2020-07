Transporte: el Senado local exige equidad a la Nación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por unanimidad, la Cámara expuso la discriminación que sufre la provincia frente al área metropolitana de Buenos Aires. Pasó a Diputados una ley de emergencia para todos los subsistemas de corta, media y larga distancia.

Con la firma de todos los senadores, la Cámara alta expresó su deseo de que el sector del transporte de la provincia reciba el mismo trato económico que el gobierno nacional le ha dado al de la capital federal y el Gran Buenos Aires.

La comunicación se aprobó sobre tablas, con un texto acordado durante la reunión de jefes de bloques, durante la telesesión en la que -además- se le otorgó media sanción a un proyecto de ley que declara en emergencia al sector.

Ambas iniciativas nacieron en el bloque de la mayoría del justicialismo y fue su presidente, Armando Traferri (San Lorenzo), quien expuso la necesidad de producir ambos sobre tablas. Dijo que en la jornada del miércoles 29 la bancada de doce integrantes se entrevistó con representantes del sector que le expresaron su preocupación por lo insostenible de la situación.

Por una parte, la Cámara subraya que los usuarios santafesinos deben tener los mismo beneficios que los del Amba y por otra, se avanza en la sanción de una norma que otorga algunos beneficios impositivos a todos los subsistemas de corta, media y larga distancia.

El proyecto de ley propuesto por el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola, consta de cuatro artículos en el que se destaca que mientras dure la emergencia producto de las medidas sanitarias adoptadas frente a la pandemia, a nivel nacional, se extenderá la emergencia para el sector del transporte.

Mensajes con improperios

Durante la sesión -que sufrió algunas interrupciones momentáneas por problemas en su soporte en internet- el senador Traferri relató un suceso preocupante, extraño al clima de convivencia política que se observa en el Senado.

Dijo que integrantes de esa bancada recibieron mensajes de textos en sus teléfonos celulares con advertencias que bien pueden tomarse como algo más grave, en su contra.

“Queremos dejar en claro que estas prácticas se pueden tomar como amenazantes, y no corresponden de ninguna manera y hablan de otras épocas”, dijo el senador. Explicó que a su celular, al del presidente provisional Rubén Pirola y al del vicepresidente del bloque del PJ, José Baucero llegaron esos envíos.

Luego acotó: “hemos recibido y conversado con representantes de la industria hotelera y gastronómica y comprendemos que sus dificultades son muchas. Hemos recibido sus demandas y estamos al tanto de las necesidades que padece el sector. De ninguna manera corresponde mandar esos mensajes que se han enviado”, acotó.

“Democráticamente atendemos a todas las instituciones y las decisiones en el bloque del PJ se toman también democráticamente, me parece oportuno dejar claro que de ninguna manera vamos a aceptar esas actitudes”.

Reclamo

El jefe del interbloque de la UCR, Felipe Michlig, lamentó que algunos funcionarios no convoquen a los intendentes opositores y a los propios senadores radicales en sus visitas al interior.

El representante por San Cristóbal habló de funcionarios del ministerio de la Producción que mantienen reuniones con entidades intermedias de localidades a las que -gobernadas por integrantes del Frente Progresista, Cívico y Social- no se invita a sus autoridades.

Antes, su correligionario Rodrigo Borla (San Justo) explicó que lo mismo había sucedido con clubes que recibieron a funcionarios de la Casa Gris, e imploró: “si no quieren contar con este senador, no hay problemas, pero me parece una falta de respeto que no el intendente o presidente comunal de la localidad anfitriona no sepa de la presencia de representantes del gobernador”.

Tanto Michlig como Borla sostuvieron su convicción de que del tema “seguramente no está al tanto el gobernador” y pidieron la intervención de la vicegobernadora. La titular del Senado Alejandra Rodenas ofreció su disposición y aunque sostuvo que había tomado nota del reclamo también se permitió descender a la arena del debate y le pidió a Michlig que no haya expresiones ofensivas contra los funcionarios de la Casa Gris “en la otra Cámara”.

Se produjo entonces un momento de cierta tensión, porque el radical insistió con la queja y habló de la necesidad de que se respete “la institucionalidad” y el voto de los santafesinos. Recordó que los funcionarios colaboradores del gobernador “no fueron electos por el pueblo”.

“La gente espera lo mejor de nosotros, que posterguemos las disputas políticas en medio de una crisis gravísima, con ciudadanos que están muy angustiados, desesperanzados. Nuestro pedido consiste en un llamado a la reflexíon de los funcionarios para que respeten la institucionlidad del Senado”, subrayó.

La vicegobernadora había hablado de discursos “que suelen ser ofensivos”, en obvia referencia a Diputados e insistió: “si estamos en el buen sentido utilizando este momento de la sesión para una crítica hagamos, todos y todas también una autocrítica”.

San Vicente

Con la media sanción de la Cámara de Senadores quedó más cerca de concretarse la aspiración de la comuna de San Vicente, en el departamento Castellanos, de convertirse en municipalidad.

La Cámara alta votó por unanimidad el proyecto del justicialista Alcides Calvo que llegó al Orden del Día con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto fue presentado por el senador por Castellanos, Alcides Calvo (PJ) que también logró que sobre tablas se aprobara con media sanción una ley que declara a la ciudad de Rafaela como “Capital Provincial del Automovilismo”.