Se formó para trabajar como entrenador y fue creciendo. Unión le abrió la puerta para que comenzara en sus divisiones Infantiles y hoy ya trabaja en la Sexta de AFA. El aporte de un ex jugador que cosechó experiencia a lo largo de su carrera.

Juan De Olivera Un DT a la medida de los juveniles

El campeonato de divisiones inferiores es un torneo de fútbol base organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, donde participan los equipos juveniles de las diferentes instituciones de nuestro país. Se juega anualmente y participan equipos en su mayoría de primera y segunda división, con algunas excepciones por invitación de las categorías menores.

Unión es uno de los animadores permanentes de estos campeonatos. Esfuerzo, dedicación y trabajo con profesionales serios y capacitados le dan el nivel que estos jóvenes deportistas necesitan.

Después de un largo e intenso trabajo de pretemporada, la sexta división que dirige Juan De Olivera pudo disputar un partido y luego del ingreso a la cuarentena ya no trabajó más, salvo la tarea para el hogar que envían los profesores a cargo.

Después de cuatro meses sin actividad, el responsable técnico habla de su pasado como jugador, cuenta el presente como DT y analiza el futuro en el club tatengue en una categoría que siempre se muestra protagonista.

—¿Cuál fue tu trayectoria como jugador?

—Yo, misionero de nacimiento, santafesino por adopción, me inicié en las inferiores de Argentinos Juniors y luego en Nueva Chicago. Después me fui a jugar a la reserva de Guaraní de Paraguay; seis meses en Universitario de Sucre de Bolivia. De regreso juego en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela en el Argentino B; y por último llego a la Liga Santafesina vistiendo, por dos años, la camiseta de Banco Provincial; luego de 2010 a 2016 juego en Náutico El Quillá y en el 2014 me fui a Ciclón Racing donde jugué solo seis meses.

—Y como DT, ¿cuál es tu corto pero importante recorrido?

—Dejo de jugar y de inmediato me hago cargo de la dirección técnica del primer equipo de Independiente de Colonia San José que participaba en Liga Esperancina. Después de una muy buena campaña, me llamaron de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela donde también hicimos un gran campeonato peleando los primeros puestos y, al mismo tiempo, ya trabajaba en las divisiones infantiles de Unión.

—Contanos tu llegada al club de la Avenida...

—Mi llegada a Unión se da cuando estaba dirigiendo en Gimnasia de Ciudadela y el que me llamó fue Facundo Calderón, que es el coordinador de Infantiles, para proponerme ser parte del grupo de trabajo. En ese momento el coordinador era Martín Cicotello. Al año siguiente, siendo el coordinar Marcelino Galoppo, me suben a la Octava de AFA, y este año con la coordinación de Walter Minella, paso a la Sexta de AFA.

—¿Cómo es el plantel actual?

—Muy bueno. Este plantel es un grupo muy rico técnicamente, además de contar con un grupo humano excelente; es más, ya hay tres chicos entrenando en Reserva de AFA. Se había hecho una pretemporada muy buena adaptando a los nuevos jugadores que llegaron este año.

—¿Cómo afecta a los juveniles este parate obligatorio?

—Creo que afecta mucho en el aprendizaje, tanto en lo técnico como en lo táctico ya que vamos por el cuarto mes sin poder entrenar normalmente. En este tiempo tratamos de acompañarlos y enfocarlos en la contención, más que en otra cosa. En los chicos de esta edad, su ilusión más grande es poder seguir creciendo y llegar a Primera. Por suerte, el club cuenta con grandes profesionales en el aérea de Psicología y Asistencia Social.

—¿Cómo viven esta nueva experiencia?

—Ésto de la pandemia es algo nuevo para todos. Nosotros como DT y profesores debemos buscar la manera de sobrellevar la nueva forma de entrenar a través de la pantalla. No es lo mejor pero debemos adaptarnos y hacerles saber que esto es lo que debemos hacer hoy. Al mismo tiempo, los alentamos a trabajar pensando que falta cada vez menos para que nos volvamos a encontrar en una cancha, el lugar adecuado y natural para la práctica del deporte.