Los tucumanos pedirán una audiencia al TAS

“Vamos a explicar nuestra posición, como una forma de respaldar todo lo que venimos haciendo” anunció Roberto Sagra presidente de San Martín.

San Martín de Tucumán le solicitará una audiencia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras conocerse el descargo presentando por la AFA sobre el pedido realizado por el club, que reclama que se oficialice su ascenso a la Liga Profesional luego de anunciarse la finalización de la temporada oficial en el país. “En las próximas horas los abogados del club van a pedir una audiencia al TAS”, le adelantó a Télam Roberto Sagra, presidente de San Martín, una alternativa que está contemplada en el proceso pero que puede sortearse si las dos partes coinciden con la necesidad de no convocarla.

“Vamos a explicar nuestra posición, como una forma de respaldar todo lo que venimos haciendo, porque la AFA sigue sin contestar cuestiones de fondo y en el descargo sólo hizo un par de chicanas procesales”, adelantó el dirigente.

Sagra estima que el proceso podría estar finalizando en la primera quincena de septiembre ya que el TAS debe convocar a la audiencia en un plazo no mayor de 20 días, y después tendrá entre 20 y 30 días para dar a conocer el fallo. “Sabemos que no tenemos asegurado un fallo a nuestro favor, pero cada día que pasa somos más optimistas”, indicó el dirigente, quien mantiene una dura pulseada con las autoridades de la AFA desde que esa entidad anunció la finalización de la temporada; suspendió los descensos y la disputa de la clasificación a las copas internacionales; pero dejó abierta la definición de los ascensos. Ante el silencio de la entidad que presidente Claudio Tapia los tucumanos recurrieron al TAS y esta semana se conoció el descargo presentado por la AFA, donde sostiene que las decisiones tomadas están vinculadas a la situación provocada por la pandemia y asegura que no hubo un trato discriminatorio.

Atlético Tucumán renovó el préstamo Ortiz

El defensor Marcelo Ortiz acordó renovar su vínculo contractual con Atlético Tucumán por otros 18 meses y destacó que se siente “más tranquilo” al tener asegurada su continuidad en el equipo que conduce Ricardo Zielinski, que tiene como principal objetivo en el segundo semestre del año disputar la Copa Sudamericana. Atlético Tucumán podrá seguir contando con el defensor, cuyo rendimiento fue de menor a mayor desde que llegó a mediados del año pasado hasta convertirse en un pilar de la estructura defensiva, luego de renovar el préstamo con Boca Unidos de Corrientes, club que es propietario de los derechos federativos, según lo informado por el departamento de prensa de la institución. El acuerdo con los correntinos establece una cláusula para la compra definitiva del jugador, quien se encuentra actualmente en Corrientes y tiene previsto trasladarse de inmediato a Tucumán para cumplir el período de cuarentena antes de la reanudación de los entrenamientos, tras el nacimiento de su hija Alma, el 17 de julio pasado.