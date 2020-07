https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estudiantes espera su decisión Sosa, campeón en Turquía, se tomó vacaciones

El mediocampista santafesino José Ernesto Sosa, flamante campeón con Trabzonspor de la Copa de la Liga en Turquía, finalizó su contrato con el club, está con el pase en su poder y comenzó un breve período de vacaciones en Europa antes de definir su futuro y su posible regreso al país para jugar en Estudiantes. El futbolista de 35 años viajó a España junto a sus dos hijas y sus padres, se tomará diez días de descanso y luego definirá sus pasos a seguir. Desde el entorno del jugador reconocieron un ofrecimiento económico que le hizo Estudiantes semanas atrás y sostienen que si se da su regreso no será por lo económico.

Sosa manifestó antes de la vuelta al fútbol en Turquía que si retorna al país sólo será para jugar en Estudiantes pero el nacido en Carcarañá antes de tomar una decisión quiere tener certezas de lo que ocurrirá en el fútbol argentino, que aún no decidió ni el regreso a los entrenamientos. Ezequiel Manera, uno de los integrantes de Asios Soccer, la empresa que representa a Sosa le contó a Télam que “a su edad necesita tener certezas de lo que pasará en el país, saber qué se va a jugar y cuando, porque a su edad no puede estar inactivo”. “La diferencia es que ahora depende de él, con un dólar a 140 pesos cualquier negociación es difícil, debemos convivir con eso y con un mercado que será muy controlado. Hoy no es el mismo jugador que se fue y tampoco el mismo que regresa, lo suyo será una decisión de vida y con Estudiantes no habrá que hablar mucho en ese sentido”, acotó Manera.

Lo concreto es que en Estudiantes lo esperan y se ilusionan pero se esperan definiciones en el fútbol en general y que hoy condicionan el acuerdo final entre el club y Sosa. El jugador, que es un símbolo de la institución y que ya tuvo un regreso momentáneo en el primer semestre del 2010, inició su carrera en Europa en Bayern Munich, de Alemania, y luego continuó en Nápoli, de Italia, Metalist, de Ucrania, Atlético de Madrid, de España, Milan, de Italia, y Besiktas, de Turquía, y ganó siete títulos, entre ellos la Liga Española con Atlético de Madrid en 2014.