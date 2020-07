https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz y cantante Belén Pasqualini presentará el 14 de agosto su nuevo sencillo, “Vaivén” producido por Néstor Díaz. Allí intenta a través de distintos recursos, remitir a su lugar en el mundo. También prepara un concierto vía streaming el 8 de agosto con un recorrido por distintas canciones que compuso a lo largo de una década.

MÚSICA Sonidos para reconstruir el terruño

“Es como que tengo una doble vida y no sé si el teatro es mi pareja formal y la música mi amante o viceversa”. Belén Pasqualini, actriz y cantante (o cantante y actriz, para respetar su vacilación) dice este entre risas, pero lo cierto es que desde que la pandemia impuso restricciones para desarrollar actividades con público, indagó posibilidades en ambas disciplinas: puso en escena vía streaming el unipersonal “Christiane. Un Bio-musical Científico” y prepara para el próximo 8 de agosto a las 20 un concierto, bajo esa misma modalidad, con un recorrido por sus canciones creadas en una década. También planea (y para eso trabaja a contrarreloj) lanzar el 14 de agosto su nuevo sencillo “Vaivén”, resultado de un trabajo en conjunto con el productor Néstor Díaz.

Durante una extensa charla con El Litoral, Belén se mostró entusiasmada con “Vaivén”. Tanto por el proceso creativo como por los resultados obtenidos hasta el momento, que incluyen la realización de un videoclip. “Musicalmente soy inquieta. Converso con el pop, mi primer disco es más rockerito, el segundo tiene arreglos más jazzeros. Y este tema se va hacia lo folclórico, tiene aires de chacarera”, contó. Néstor Díaz, el productor, le transmitió un concepto que fue clave para que aparezca “Vaivén” en todas sus dimensiones: el de terruño. “Terruño, en el sentido estricto de la palabra, puede tomar más vuelo si uno lo piensa no sólo como el lugar físico donde nació, sino como una serie de recuerdos sensoriales de los momentos en que uno se fue criando. Está bueno como hipótesis ver como se hace para que en una canción se escuche tu terruño. A partir de ahí generamos esta canción, que habla de la timidez, de la parte de uno que no se muestra porque este mundo nos lleva a ponernos una especie de coraza”, detalló Belén.

Repaso

Otro de los proyectos de la artista (no nos decantaremos, de aquí en más, por ninguna de sus dos pasiones) para el corto plazo es el concierto que hará el 8 de agosto a las 20, que se transmitirá por streaming desde Teatro El Extranjero de CABA. “A nivel profesional me desarrollé más como actriz y de repente hay un montón de gente que no sabe que tengo discos. Entonces me gustó la idea de hacer un concierto que será una especie de retrospectiva de la música que estuve haciendo en diez años. Haré versiones minimalistas de los temas, donde se apreciará principalmente la letra y la armonía, se hará foco en lo esencial de las canciones. No va a ser un concierto espontáneo en casa, sino que vamos a hacer una mini puesta en escena, aprovechando que estamos en un teatro”, describió.

Lo virtual

Cuando el Covid19 comenzó a esparcirse por el mundo, Belén estaba en Europa y debió interrumpir una serie de actividades allí para retornar a Buenos Aires. Desde entonces, todas sus actividades artísticas estuvieron signadas por la virtualidad. “Como actriz, trabajo mucho con como está el espectador en cada noche en particular. Al no tenerlo enfrente es como que uno adivina. Inevitablemente, yo me sentí como Joaquin Phoenix en “Her” (donde el personaje se enamora de un teléfono que tiene la voz de Scarlett Johansson) con un vínculo así. Traté conectarme más con lo que yo podía transmitir a través de la cámara a los que estaban del otro lado. Porque ese era el fin, llegar a esa gente. Distinto es cuando te filman en una función, que la registrás para aplicar en un festival o tenerla como archivo. Acá se sabía que mi vínculo y mi conversación con esa lente iba a ser lo que llegara o no al público que está en su casa en el living. Era como un juego de seducción con el espectador que era una pulseada de antemano perdida”, narró Belén.

A pesar de que, como todo artista, quiere retornar a la relación directa con el público en la sala, Pasqualini intenta no ver esta etapa como algo negativo. “Para nada anhelo que esto se extienda, el teatro necesita de ambos integrantes en el mismo recinto a la vez porque es un ritual. Pero traté de conectarme con los desafíos de esta nueva modalidad. Fue difícil y emocionante, hasta un acto político de querer hacer teatro ‘a pesar de’. Es muy loco, por ejemplo, no tener el aplauso al final. A la vez fue emocionante recibir aplausos grabados por Wathsapp e Instagram. Eso quiere decir que el teatro es tezonudo y quiere acontecer a pesar de que no lo dejen. Quiere terminar su ciclo. Todo eso fue muy movilizante”, cerró.

Labor

En su trayectoria musical, Belén Pasqualini editó dos discos, uno de los cuales fue nominado a los Premios Gardel. También varios sencillos siendo, uno de los últimos, “Tuyo” junto a César “Banana” Pueyrredón. En su carrera teatral, “Christiane. Un Bio-musical Científico” es un trabajo que la atraviesa mucho, dedicado a su abuela.

Para ver y escuchar

