Una joven argentina logró la mejor nota del mundo en un examen de Cambridge

Se trata de evaluaciones de inglés como segunda lengua. Es la primera vez que el premio queda en manos de un alumno del colegio Mark Twain, de la ciudad de Córdoba.

La cordobesa Justina Bossa Ribba, de 16 años, obtuvo la mejor nota del mundo en un examen de “inglés como segunda lengua”, realizado por la Universidad de Cambridge, al lograr 99 por ciento en las evaluaciones que rindió en noviembre. Deberá viajar a Buenos Aires para recibir la distinción.

La joven cursa quinto año en el colegio Mark Twain, y es la primera vez que un alumno de esta institución es reconocido con este premio. “Todavía no lo podemos creer. Cuando me llamó la directora del colegio, todos en mi familia nos pusimos a llorar y hasta el día de hoy no caemos”, comentó la joven a La Voz.

Estas evaluaciones de las que participan tres colegios en Córdoba y unos 90 en todo el país consisten en rendir diferentes materias como: Lengua Castellana, Matemática, Biología, Historia y, a elección, Informática y Plástica.

“Te dan una currícula para seguir y estudiás esos temas, todo en inglés. En el cole no es obligatorio, pero todos lo rendimos. Nos ayudan en eso y todos tenemos una oportunidad”, explicó la joven que también integra la orquesta del colegio, hace tres años que hace piano y juega al hockey en el club El Tala, donde es capitana.

Y agregó: “No podés hablar de los exámenes durante 48 horas después de haber hecho la prueba porque hay gente de otros países que rinde en distintos horarios, así no se divulga información”.

Lo llamativo es la cantidad de horas que le demandó uno de los exámenes: “En Plástica te dan distintas frases o textos para que interpretes y mediante eso hagas un dibujo o una escultura, lo que quieras”. Para eso tuvo que dedicar ocho horas continuas con una pausa para almorzar.

Sobre su futuro ya sabe que estudiará Biotecnología aunque no lo hará en la Universidad Nacional de Córdoba sino que busca su horizonte en otros países como Inglaterra y Estados Unidos. “Me parece que hay más oportunidades no sólo de empleo, sino de laboratorios, de crecimiento personal -dice-. Creo que voy a descubrir más”, declaró a La Nación.

Por su parte, la directora del colegio, Pamela French expresó: “Es una enorme distinción y una gran alegría que hemos festejado con mucho entusiasmo en el colegio”.

Y agregó: “Durante todos estos años, han sido muchos los premios obtenidos por nuestros alumnos en la categoría Top in Argentina, lo cual es una gran distinción. Este año, por primera vez un alumno de nuestra institución obtiene el premio Top in the World”.