Golpeó a su hija, amenazó  al marido y deberá mudarse

Le impusieron una medida de distancia para con sus cuatro hijos y su pareja, además de una prohibición de contacto. Permanece con medidas alternativas a la prisión preventiva en una casa de la ciudad de San Javier.

“Yo sé que me equivoqué, que no tendría que haberle pegado”, dijo la mujer antes de ser liberada. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Una mujer de 30 años es investigada por amenazar a su pareja y golpear a su hija de 16 años. Reside en Colonia Francesa y tras ser imputada debió mudarse a un domicilio en al ciudad de San Javier como parte de las medidas alternativas a la prisión preventiva que se le impusieron.



El fiscal Francisco Cecchini está al frente de la investigación por “amenazas calificadas por el uso de arma blanca”, “amenazas simples” y dos hechos de “lesiones leves calificadas por el vínculo”. La pareja de Nerina D. la denunció luego de que el 27 de julio golpeara gravemente a su hija mayor y amenazara al hombre. Las entrevistas realizadas por un psicólogo a los hijos de la imputada, que tienen 12,13,14 y 16 años, arrojaron resultados “muy claros” que “justifican” la medida de distancia y la prohibición de contacto impuestas, según el representante del MPA.



La mañana del pasado lunes la mujer golpeó en la cara a su hija, tirándola al suelo, para luego comenzar a propinarle patadas en todo el cuerpo. Acto seguido, tomó un palo que había sobre la mesa del comedor para utilizarlo contra la chica de 16 años, que llegó a cubrirse el rostro antes de que su madre retomara el ataque, golpeándola en los brazos y la cabeza. El arranque de furia no cesó hasta que la adolescente logró incorporarse y salir corriendo, para encerrase en su habitación.



Esa misma tarde, cuando la chica y su papá estaban en la casa del hermano de este ultimo, Nerina D. se acercó al lugar y les exigió que volvieran junto a ella a la casa que compartían. Se negaron por miedo a que la mujer volviera a ponerse violenta, y ante esto ella amenazó al padre de sus hijos: “Si te quiero hacer algo te lo hago acá nomás”, le dijo.



“No fue así”



El hombre radicó la denuncia por lo acontecido ese día y señaló que en junio, durante una discusión, su pareja le puso un cuchillo en el cuello y el dijo: “Te voy a matar, todos me tienen cansada, estos guachos de mierda también”. Además, su hija comunicó que hacía más o menos 10 días su madre le apretó los dedos con una pinza, provocándole lesiones cortantes.



Nerina D. fue detenida e imputada, y participó a través de una videoconferencia por Zoom de la audiencia en la que la representante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Virginia Segado, y el fiscal Cecchini acordaron una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, luego ordenadas por el juez Nicolás Falkenberg. Previamente, la imputada declaró: “Yo sé que me equivoqué, que no tendría que haberle pegado. Después lo demás no fue así, yo nunca amenacé al papá de los chicos. Él seguramente lo habrá hecho porque actuó enojado contra mí. Yo sé que si tenemos la oportunidad de hablar, de vuelta, todos juntos, podemos arreglar las cosas por los chicos. Yo necesito otra oportunidad”.