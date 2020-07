https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 31.07.2020 - Última actualización - 10:42

10:35

Las pericias se extendieron durante toda la jornada de este jueves. Hubo un allanamiento que dio positivo en la casa de Monzón.

Santa Cruz Caso Fabián Gutiérrez: se realizó un nuevo allanamiento tras la reconstrucción del crimen Las pericias se extendieron durante toda la jornada de este jueves. Hubo un allanamiento que dio positivo en la casa de Monzón.

Ardua tarea judicial fue la de este jueves en El Calafate. Durante la mañana y la tarde se realizaron los careos entre Zaeta y Monzón y luego Gómez. Se allanó la casa de Monzón y se realizó la reconstrucción del crimen en la casa de Gutiérrez y en la cabaña donde fue enterrado. Además se adelantó que en estos días se entregaría el cuerpo a la familia.

Las tareas judiciales se extendieron poco más de las 22 horas en el Juzgado de Instrucción y del Menor Nº1, a cargo del juez Carlos Narvarte.

Las primeras pericias de la jornada fueron los careos entre los tres imputados, el primero fue entre el imputado como autor del crimen del empresario Fabián Gutiérrez, Facundo Zaeta (19) y Pedro Monzón (18) imputado como coautor, y posteriormente fueron careados Monzón con Facundo Gómez. Zaeta no había querido enfrentarse a Gómez, según las declaraciones ambos se culpan de la planificación y el crimen del empresario.

Según se pudo conocer a partir de este careo, el defensor de Zaeta, Carlos Telleldín solicitó una orden de allanamiento para la casa de Pedro Monzón, ya que durante los mismos salió a relucir que éste tendría un matero que pertenecía a Gutiérrez y cualquier otro elemento que pudiera ser de interés para la causa, solicitud que fue avalada por la fiscal de instrucción Natalia Mercado.

Tenés que leer Gutiérrez murió por asfixia y fue torturado

Luego de las pericias, el juez Narvarte fue consultado si hubo o no contradicciones en las declaraciones de los imputados, y aseguró que “la mayoría se mantuvo en sus dichos, en sus declaraciones y por ahí hubo cuestiones que pudieron develarse y que ayudan a desvirtuar la declaración de uno y darle más peso a la otra, pero eso se va a evaluar con el conjunto de las pruebas”.

Vale decir que la querella no participó ya que el Dr. Sandro Levín, se encuentra en Río Gallegos, y el Dr. Gabriel Giordano que está en El Calafate, no fue autorizado para presenciar las pericias que se realizaron.

Por otra parte, el abogado hizo hincapié en el trabajo de la querella y precisó: “La querella con mucho tiempo de anticipación presentó el segundo informe criminalístico que sería la base para llevar la pericia cinemática (hipótesis del caso) de la escena del crimen, pero todavía esta petición no ha sido confirmada por el Juzgado”. A esto, Narvarte aseguró que confirmará estas pericias la semana que viene.

Por último, al consultarle sobre los dichos de Narvarte donde expresó que el caso estaba resuelto en un 90%, Giordano sentenció: “Por la experiencia que tengo es que los casos no se resuelven en la instrucción ya que es la etapa de la recolección de pruebas. La valoración de esa prueba se hace en la etapa de juicio por lo que yo no me arriesgaría a decir un porcentual”.

Tenés que leer

Allanamiento y reconstrucción

Fue en la vivienda ubicada en calles 17 de Octubre y “Fosforito” García, donde comenzaron con la búsqueda del matero y otros elementos.

Se pudo conocer que el procedimiento arrojó resultados positivos, ya que se logró incautar el elemento mencionado en los careos y, además, prendas de vestir con manchas rojizas, las cuales serán enviadas a peritar.

Mientras tanto, el Juez y la Fiscal se dirigieron a la casa de Fabián Gutiérrez junto a los defensores de los dos imputados que aceptaron participar de la reconstrucción, Facundo Gómez y Pedro Monzón.

El primero en ingresar a la casa fue Facundo Gómez, quien empezó su declaración a partir de las dudas que tenía el Juez.

Una vez que Gómez finalizó con su declaración en la casa de Gutiérrez, le tocó el turno a Pedro Monzón, que lo hizo desde el momento en que ingresó a la casa la noche del crimen.

Una vez finalizada la reconstrucción en la casa de calle Perkic 124, se dirigieron a la cabaña donde se encontró el cuerpo del empresario.

En cuanto a nuevas pericias y pedidos, el Juez de la causa indicó que “para la semana que viene va a ver varias medidas”.