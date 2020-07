Ahora sí, se abre la puerta para que Alex Vigo se vaya de Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien nada es oficial, River está a punto de vender a Montiel al West Ham y a principios de este año hicieron una consulta por la situación del lateral sabalero. Pero además, habría aparecido un interés concreto de un club italiano.

Es un mercado de pases “flaco” no sólo en el mercado local, sino también en el ámbito internacional. No hay movimientos, al menos hasta ahora. Y se sabe que los clubes tienen a las transferencias de jugadores como la variable de ajuste fundamental para equilibrar los números. “Necesitamos vender al menos un jugador por año”, dicen todos los dirigentes. Y en este 2020 tan particular, serán pocos los que tendrán esa chance.



Por el lado de Colón, se sabe que en su momento el propio José Vignatti dijo que hubo un contacto formal de River por Alex Vigo y criticó duramente la postura de Talleres de Córdoba. “Lo de Talleres molesta y es desleal. Es la tercera vez que se les dice que no. Hablan primero con el representante y no lo hacen con el club”, dijo en su momento Vignatti. Lo cierto es que la prioridad de retener a Vigo para la primera mitad de este año fue algo que se planteó a principios del 2020. Ahora, la situación es diferente.



Se sabe que River tiene chances de vender a Gonzalo Montiel. West Ham le hizo una oferta que rondaría los 7,5 millones de euros por el 80 por ciento que dispone la entidad millonaria. Quisieron a Vigo a principios de año y la prioridad fue retenerlo teniendo en cuenta que la situación en la tabla de promedios no era de la mejor. Ahora, la situación ha cambiado y se piensa de manera diferente, mucho más atendiendo a que algunas fuentes generadoras de recursos no existen (venta de abonos para palcos y plateas) o ha disminuido considerablemente (recaudación por cuota societaria).



Alex Vigo extendió su contrato con Colón hasta junio de 2023 y hoy es la promesa más importante a la hora de pensar en alguien con “chapa” y mercado para vender. Dicen que River también habría puesto los ojos en Facundo Mura, un juvenil de 21 años —la misma edad que Vigo— que debutó en la Primera de Estudiantes en marzo del año pasado y tiene apenas un puñado de partidos disputados en la máxima categoría. Es el dueño de la camiseta “4” en el Sub 20 y tiene contrato en el Pincha hasta junio de 2021.



Hace poco, en una entrevista concedida a El Litoral, Vigo admitió que primero fue Racing y que luego fue River los que pusieron los ojos en él. “El tema de River fue en enero y no estábamos en una situación como para irme, con el equipo en descenso. Además, creo que no era justo, porque la verdad que Colón me dio todo, fue mi segunda casa. Me la pasaba en Colón. Era Colón, Colón, Colón y así fui creciendo. Acá me dieron mucho cariño y me familia es toda de Colón, obviamente. Cuando llegó la oferta, me senté a hablar con Vignatti y le dije que no era el momento de irme todavía”, dijo Vigo en esa entrevista a este diario.



Pero ahora también surgió otra alternativa: el fútbol europeo. Extraoficialmente, El Litoral pudo acceder a la información que Vigo habría realizado unos trámites en los últimos días en una escribanía y que podría llegar —si no llegó— una oferta del fútbol italiano.



Si bien no hay precisiones oficiales al respecto, existe ahora sí el interés por sentarse a conversar en el caso de que exista una propuesta concreta. En el entorno del presidente Vignatti se dice que “la idea es venderlo”. Y hasta estaría la posibilidad concreta de “repatriar” a un jugador que hizo inferiores en Colón y que luego continuó su carrera en otros lugares, destacándose durante varios años en Estudiantes: Facundo Sánchez.



El rubio defensor, de buena proyección y parecido en el juego a Alex Vigo, tiene 30 años y cuenta con el pase en su poder luego de haber culminado su contrato con Estudiantes de La Plata.



Por lo pronto, habrá que esperar y ver de qué manera va decantando la situación. La venta de Montiel y esta versión del interés de un club italiano, abren ahora la puerta para que Alex Vigo sea el próximo jugador surgido de las canteras sabaleras que emigre. Y seguramente por un buen monto de dinero.



Vigo llegó a Colón hace unos 12 años. “A los 9, el que me vio y me ‘descubrió’ fue Chupete Marini, cuando estaba en la Universidad Nacional del Litoral y jugaba en inferiores de Liga”, dijo alguna vez este buen proyecto de lateral por derecha, a quien Eduardo Domínguez llevó a la primera e hizo debutar.

Molinas ya es el tesorero



El miércoles tuvo lugar una reunión de comisión directiva en la que se procedió a efectuar el corrimiento de cargos, quedando Raúl Molinas como tesorero de la institución en reemplazo de Julián Garcilaso, quien pidió licencia por razones personales —y fue aceptada— hasta el 30 de noviembre venidero.



Otro de los temas que se trató es la conformación de la subcomisión de género, imposición de Afa a través de una disposición del gobierno. En consecuencia, se decidió que las agrupaciones que existen se pongan de acuerdo a los efectos de disponer luego, en función de lo que estatutariamente corresponda, la conformación de esa subcomisión a fin de cumplir con lo dispuesto por Afa.



Estos temas fueron los más importantes, en una reunión en la que, por ejemplo, no se trató el tema de las elecciones que se deberían realizar en diciembre de este año.

De 2-4 a 4-4 bajo la lluvia



El Metropolitano de 1976 tuvo una definición muy particular, ya que los partidos se jugaban en campo neutral y tanto Colón como Unión disputaron varios cotejos en el estadio de su rival de todos los tiempos.



Fueron 12 equipos los que definieron ese torneo y el 1 de agosto de ese año se definió con la victoria de Boca sobre Huracán, en cancha de River, cuando todavía faltaban tres fechas más para el final. Boca ganó aquél torneo y también el Nacional, en la recordada final ante River, con el gol del Chapa Suñé en cancha de Racing.



Pero volviendo a aquella jornada lluviosa del 1 de agosto de 1976, Colón jugaba ante Quilmes en cancha de Boca. El partido estuvo a punto de suspenderse, pero finalmente se llevó a cabo y terminó 4 a 4.



No fue la primera vez que Colón remontó un marcador adverso de dos goles. Le había pasado ante Gimnasia (iba perdiendo 2 a 0 y lo empató 2 a 2 justamente en la fecha anterior que le tocó jugar como visitante). Esta vez, en la Bombonera, iba cayendo 4 a 2 y lo empató en 4.



Colón alistó esa tarde a plena lluvia con Costantino; Fertonani, Di Plácido, Mariano y Leroyer; Villarruel, Zimmermann y Alvarez; Funes, Olivares y Aricó. Después entraron Juan Carlos López por “Tapón” Funes y Jatib por Aricó, bajo la conducción técnica de Rubén Cheves.



Por su parte, Quilmes lo hizo con Palacios; Lupo, Milozzi, Togneri y Medina; Mainonis, Rando y Recavarren; Lialiszuk, González y Salinas. Despué entraron Trillo y Pastorive. El técnico era Miguel Angel Basílico, quien años más tarde dirigió a Unión.



En el primer tiempo, a los 7 minutos abrió la cuenta Cococho Alvarez. A los 15 empató Mainonis, a los 29 desniveló Milozzi de penal, volvió a igualar Villarruel a los 38 y Kaliszuk puso el 3 a 2 a los 42 minutos de un vibrante primer tiempo. En el segundo, a los 2 minutos marcó Mainonis y luego llegaron los goles de Tito Fertonani a los 23 y de Cococho Alvarez de penal a los 42 minutos para el 4 a 4 definitivo, hace 44 años.