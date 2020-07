https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Educación UDA reclamó en paritaria "aumento urgente" de salarios

Este viernes se llevó adelante una reunión paritaria provincial y Gilda Gallucci, Secretaria Gremial de la Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, informó que “reclamamos a nuestra patronal un aumento urgente de salarios” y “un plus por la inversión que impuso el escenario digital en el marco de la pandemia y que lo afrontamos con nuestros propios bolsillos sin apoyo del Estado”.

”Demandamos al gobierno que no haya más dilaciones, necesitamos de manera impostergable mejorar sustancialmente nuestros congelados salarios” y advirtió: “si no hay propuesta en lo perentorio habrá conflicto en lo inminente porque las y los docentes no aguantamos más la situación económica con las actuales remuneraciones”.

Asimismo, explicó Gallucci, el sindicato ”solicitó que se actúe de manera sensata y prudente y que se suspenda cualquier iniciativa de vuelta a clases presenciales por el momento”.

“El gobierno –exigió- debe dar mensajes tranquilizadores a la comunidad educativa” porque “hoy las y los docentes estamos muy preocupados y muchas familias con miedo. El que recorre las aulas a diario conoce que no están dadas las condiciones para volver al aula en ninguna parte de la provincia en el contexto de la emergencia sanitaria global”.