https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 31.07.2020 - Última actualización - 15:56

15:54

Los incendios en las islas frente a Rosario son y serán una constante en este invierno. El intendente Pablo Javkin enfatizó que se necesita más protección y que las quemas van desde Santa Fe hasta Campana.

Pese a la acción de los brigadistas Rosario: los incendios en las islas no cesan Los incendios en las islas frente a Rosario son y serán una constante en este invierno. El intendente Pablo Javkin enfatizó que se necesita más protección y que las quemas van desde Santa Fe hasta Campana. Los incendios en las islas frente a Rosario son y serán una constante en este invierno. El intendente Pablo Javkin enfatizó que se necesita más protección y que las quemas van desde Santa Fe hasta Campana.

Las quemas en las islas frente a Rosario son de tales dimensiones que hasta el diario inglés The Guardian, un referente de la prensa de ese país, hizo internacional la noticia. También la agencia de noticias The Associated Press difundió videos e información sobre los incendios del domingo pasado que fueron justo frente al Monumento Nacional a la Bandera. La NASA en su sitio web también dio información sobre estos problemas ambientales. La tarea de los brigadistas no cesa porque se encendieron nuevos focos en la tarde del jueves. Y se estima que esto seguirá en lo que resta del invierno. Las condiciones para que haya fuego son ideales. Precipitaciones muy escasas a lo largo del año, humedad muy baja, el río Paraná en una bajante histórica desde hace meses. Se estima que estos focos ígneos seguirán en agosto y septiembre pese a la intervención de los tres niveles del Estado para pararlos.



Resulta difícil establecer una estimación de la cantidad de hectáreas quemadas. En junio eran 20.000 y este mes aumentará ese número. Sólo cuando esto haya pasado se sabrá con certeza cuál fue el área afectada.



El intendente de Rosario, Pablo Javkin, recorrió la zona en un helicóptero que partió desde el Club de Planeadores Rosario ubicado en Alvear. “Lo que está claro (en las quemas) es que intencionalidad hay”, aseguró Javkin a canal 3 Rosario. “Se necesita control para prevenir esos focos. Necesitamos que avancen las causas penales. Ahora se están poniendo en riesgo también viviendas de las islas”. “Ayer (por el jueves) fue muy llamativo. Terminó la operación y a las 5 y media de la tarde empezaron a aparecer focos que fueron los que vimos anoche frente al Monumento. Eso no es combustión natural”, recalcó el intendente.



El mandatario afirmó que se necesitan acciones más directas del gobierno de Entre Ríos. “El martes vamos a tener una reunión con varios ministerios de Nación, la Provincia de Santa Fe, Rosario y el gobierno de Entre Ríos para seguir agregando medidas concretas”, dijo. Aseguró que se necesita otra protección. “Si uno recorre, desde la ciudad de Santa Fe hasta Campana ve focos. Necesitamos proteger este humedal de esa extensión de mejor manera. Necesitamos una ley que restrinja las actividades. Y presencia más fuerte en las islas”.



El intendente está a favor de una ley de protección de humedales. “Necesitamos una mejor protección donde toda la Argentina asuma que este es uno de los humedales más importantes que tiene el planeta”, agregó.



Por otra parte, agrupaciones ecologistas se manifestarán en el puente Rosario-Victoria contra esta serie de incendios. La denominada Multisectorial por una Ley de Humedales cortará el tránsito del lado santafesino del enlace como lo hizo el sábado pasado en su protesta contra estas acciones delictivas.